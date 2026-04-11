Polis Haftası Futbol Turnuvası tamamlandı

Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Niğde'de düzenlenen Polis Haftası 5x5 Futbol Turnuvası, büyük bir coşku ve heyecan içerisinde tamamlandı.

Dört farklı kategoride gerçekleştirilen turnuvaya toplam 28 takım ve 224 sporcu katıldı. Centilmence mücadelelere sahne olan turnuvada karşılaşmaların ardından düzenlenen ödül töreniyle dereceye giren takımlar ödüllerine kavuştu. Ödül törenine İl Emniyet Müdürü Erdinç Yüceer ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Yüksel Dorul katıldı. Törende başarılı olan takımlara Niğde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yüksel Dorul tarafından İl Emniyet Müdürü Erdinç Yüceer'e çiçek takdim edilerek Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü tebrik edildi.

Dorul; "Sporun toplumda birlik ve beraberliği güçlendiren önemli bir unsurlardan birisi. Organizasyonda emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ederiz. Turnuvaya katılan sporcularımızı da gösterdikleri performans dolayısıyla tebrik ederiz" ifadelerini kullandı. - NİĞDE

