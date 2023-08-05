- Türk güreş camiası gala gecesinde buluştu

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu :

"Gelecek yüzyılın şampiyonlarını hazırlıyoruz"

Bakan Osman Aşkın Bak, 2024 Paris Olimpiyatları'nda madalyalar istedi

İSTANBUL - Türkiye Güreş Federasyonu'nun 100. yılı kapsamında Türk güreşine katkı sağlayanlar gala gecesinde buluştu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024 Paris Olimpiyatları'nda madalyalar istediklerine vurgu yaparken, Başkan Eroğlu ise, "Biz geçmiş 100 yılın şampiyonlarıydık, şimdi gelecek yüzyılın şampiyonlarını hazırlıyoruz" dedi.

Türkiye Güreş Federasyonu'nun 100. yılı nedeniyle Pullman İstanbul Hotel ve Kongre Merkezi'nde 'Gala Gecesi' düzenlendi. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu'nun ev sahipliği yaptığı organizasyona Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Dünya Güreş Birliği Başkanı Nenad Lalovic, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçilerin yanı sıra, güreş antrenörleri, birçok ülkenin başarılı güreşçileri ve basın mensupları katıldı. Programda ilk olarak Türk güreşinin başarılarla dolu tarihi katılımcılarla paylaşılırken, uluslararası alanda şampiyonluk yaşayan milli sporcuların görselleri ekrana yansıtıldı.

Şeref Eroğlu: "Gelecek yüzyılın şampiyonlarını hazırlıyoruz"

Gecede konuşma yapan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, sözlerine başarılar kazandığı Türk güreşine teşekkür ederek başladı. Eroğlu, "Bugün burada federasyonumuzun, evimizin kuruluşunun 100. yılını kutluyoruz. 100 yılda yüzlerce Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu yetiştirmiş aileyiz. Türkiye'de başka hiçbir kurum ve kuruluşta sporun içinde ve dışında, nereye bakarsanız bakın bu kadar Avrupa ve dünyanın en tepesini domine eden insanın yetiştiği bir yer göremezsiniz. O yüzden Türk'ün sancağıdır güreş, dünyanın en tepesinde dikili duran. Bizler Türk'ün ve Türk güreşinin, tüm cihana karşı boynunu dik tutan neferleri olarak; nasıl sancağımızı ustalarımızdan devraldıysak o sancağı daha sağlam bir şekilde bizden sonrakilere devretmek zorundayız. Biz geçmiş 100 yılın şampiyonlarıydık, şimdi gelecek yüzyılın şampiyonlarını hazırlıyoruz. Geçmişimiz ile geleceğimiz arasında bir köprü kurduk. Bir çağdan başka bir çağa geçiyoruz, emanetimizin üstüne titreyerek onu koruyarak ama gelecek için daha da güçlenerek" diye konuştu.

Bakan Bak: "Paris'te madalyalar istiyoruz"

Güreş ailesinin parçası olmanın çok güzel olduğuna dikkat çeken Bakan Osman Aşkın Bak ise, "İnanıyoruz ki Türk güreşi geçmişte yaptığı başarıların üstüne koyarak devam edecek. Değerli başkana başarılar diliyoruz, desteğimiz onunla beraber. Türk güreşini seven bir Cumhurbaşkanımız var, Türk güreşinin içinden gelen bir Spor Bakanı var, Türk güreşinin değerli şampiyonları var. Böylesine güçlü bir ailenin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Önce yeni şampiyonlar lazım" diyerek geceye katılan eski güreşçilerin isimlerini saydı ve salondakiler alkışlarla karşılık verdi.

Nenad Lalovic: "Güreş Türklerin DNA'sında var"

U17 Dünya Güreş Şampiyonası için İstanbul'da olan Dünya Güreş Birliği Başkanı Nenad Lalovic de gecede yaptığı konuşmada ay-yıldızlı güreşçilerden övgüyle bahsederek şunları söyledi:

"Güreş federasyonunun 100. yılı olmasının Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı denk gelmesinin bir tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Çünkü güreş Türklerin DNA'sında var. Bu sporda oldukça başarılısınız, Başkan Eroğlu geçtiğimiz yüzyılda çok başarılar elde ettiğinden bahsetti Türkiye'nin ama önümüzdeki yüzyılda yeni sporcular için aslında çok büyük bir engel yok. Eski başarıyı korumak, bir pencere açıp geçmişe bakmak çok önemli. Bu kadar kuvvetli başarıyı bir yüzyıl boyunca daha en az bu kadarını sağlamak ve sürdürmek gerçekten kolay bir iş olmayacaktır."

Türk güreşine katkı verenlere plaket

Konuşmaların ardından Başkan Eroğlu, günün anısına Bakan Osman Aşkın Bak ile Nenad Lalovic'e güreş ayakkabısı takdim etti. Daha sonra Şeref Eroğlu, eski şampiyon güreşçi Ahmet Ayık, dünya şampiyonları Rıza Kayaalp, Taha Akgül ve Burhan Akbudak, Kırkpınar başpehlivanı Ahmet Taşçı'nın yanı sıra Türk güreşine katkı sağlayanlara 'Türk güreşinin 100. yılı' plaketlerini verdi.

Toplu fotoğraf çekiminin ardından gala gecesi, konserle son buldu.