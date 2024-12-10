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Türk futbolunu karıştıran pozisyonun VAR kayıtları açıklandı

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Trendyol Süper Lig'de 15. haftanın VAR kayıtları açıklandı. Sivasspor-Galatasaray maçına damga vuran Rey Manaj ve Barış Alper Yılmaz pozisyonunda da hakemlerin neler konuştuğu ortaya çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol Süper Lig'de 15. haftanın tamamlanmasının ardından VAR kayıtlarını açıkladı. Kayıtlarda en çok merak edilen ve milli futbolcunun sakatlanmasına neden olan Sivassporlu Manaj ile Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz arasındaki pozisyon da yer aldı.

Türk futbolunu karıştıran pozisyonun VAR kayıtları açıklandı

İŞTE MERAKLA BEKLENEN VAR KAYITLARI

Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faul sonrası maçın hakemi Turgut Doman ve VAR hakem Alper Çetin arasında geçen konuşma şu şekilde;

Hakem Turgut Doman: Başka bir açı var mı, tam bileğe mi basıyor, krampon var mı?

VAR Hakemi Alper Çetin: Gösteriyorum bir açı daha.

Hakem Turgut Doman: Buradan bir oynatalım önce. Ben abi kararımda kalıyorum. Ayağı ile krampona bastığını görüyorum.

VAR Hakemi Alper Çetin: Tamamdır, karar senin.

Türk futbolunu karıştıran pozisyonun VAR kayıtları açıklandı

NE OLMUŞTU?

Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 yendiği karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan pozisyonun ardından kırmızı kart bekledi.

Müsabakanın 90+9. dakikasında Rey Manaj, Barış Alper'e ser bir faul yaptı. Faul düdüğünü çalan hakem Turgut Doman, Manaj'a sarı kart gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu monitörden izleyen Doman, kararını değiştirmedi.

Pozisyonun ardından acı içerisinde yerde kalan ve sakatlanan Barış Alper Yılmaz ise sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı. Barış Alper, takımının 3. golünü kaydetmişti. Bu pozisyon kısa süre içerisinde gündem olmuştu.

Türk futbolunu karıştıran pozisyonun VAR kayıtları açıklandı

ENİS DESTAN'IN PENALTI POZİSYONU

Öte yandan haftanın en çok konuşulan diğer bir olayı da Trabzonspor-Kasımpaşa maçındaki Enis Destan'ın penaltı pozisyonu olmuştu. Söz konusu pozisyonun VAR kayıtları ise şu şekilde;

VAR Hakemi Mustafa İlker Coşkun: Zorbay Hocam, topun içeride olup olmadığını kontrol ettim. 77 numaralı oyuncunun, 94'e bir darbesi var. Sana potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum.

Hakem Zorbay Küçük: Evet buradayım. Temas anındaki top oyunda olduğunu gösteriyorsun değil mi?

VAR Hakemi Mustafa İlker Coşkun: Temas anı ve top çizgi üzerinde. Şimdi hareketin kendisini gösteriyorum.

Hakem Zorbay Küçük: Topun oyunda olduğuna eminiz. Tamam. 77 numara sarı kart ve penaltı veriyorum.

Enis Destan'ın tartışılan penaltı pozisyonu;

Türk futbolunu karıştıran pozisyonun VAR kayıtları açıklandıGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Türk futbolunu karıştıran pozisyonun VAR kayıtları açıklandıGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Türk futbolunu karıştıran pozisyonun VAR kayıtları açıklandıGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Türk futbolunu karıştıran pozisyonun VAR kayıtları açıklandıGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Türk futbolunu karıştıran pozisyonun VAR kayıtları açıklandıGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Türk futbolunu karıştıran pozisyonun VAR kayıtları açıklandı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıOlcay Aydeniz:

Gözüne soktuğum

Yorum Beğen139
Yorum Beğenme2
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Haber Yorumlarıİsmail Yigit:

Krampona basıyormuş. Yav Krampona basınca ayağa da basmış olmuyor mu?

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıMehmet ay:

Krampona basmak serbest mi bu değil bunu hakem diye piyasaya sürene yazıklar olsun nerenin maşasıysa artık

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıLütfi Erdonmez:

Bunun gibi hakem bozuntularının düdükleri asılmalı dünyaya rezil olduk

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıaysun:

Krampona falan basmiyor, net kırmızı kart, bunlar Türk futbolunda çok yasandi, Zokoranin Emre'ye attigi tekme, futbol tarihine gecer.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
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