Türk futbolunu karıştıran pozisyonun VAR kayıtları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol Süper Lig'de 15. haftanın tamamlanmasının ardından VAR kayıtlarını açıkladı. Kayıtlarda en çok merak edilen ve milli futbolcunun sakatlanmasına neden olan Sivassporlu Manaj ile Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz arasındaki pozisyon da yer aldı.

İŞTE MERAKLA BEKLENEN VAR KAYITLARI

Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faul sonrası maçın hakemi Turgut Doman ve VAR hakem Alper Çetin arasında geçen konuşma şu şekilde;

Hakem Turgut Doman: Başka bir açı var mı, tam bileğe mi basıyor, krampon var mı?

VAR Hakemi Alper Çetin: Gösteriyorum bir açı daha.

Hakem Turgut Doman: Buradan bir oynatalım önce. Ben abi kararımda kalıyorum. Ayağı ile krampona bastığını görüyorum.

VAR Hakemi Alper Çetin: Tamamdır, karar senin.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 yendiği karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan pozisyonun ardından kırmızı kart bekledi.

Müsabakanın 90+9. dakikasında Rey Manaj, Barış Alper'e ser bir faul yaptı. Faul düdüğünü çalan hakem Turgut Doman, Manaj'a sarı kart gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu monitörden izleyen Doman, kararını değiştirmedi.

Pozisyonun ardından acı içerisinde yerde kalan ve sakatlanan Barış Alper Yılmaz ise sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı. Barış Alper, takımının 3. golünü kaydetmişti. Bu pozisyon kısa süre içerisinde gündem olmuştu.

ENİS DESTAN'IN PENALTI POZİSYONU

Öte yandan haftanın en çok konuşulan diğer bir olayı da Trabzonspor-Kasımpaşa maçındaki Enis Destan'ın penaltı pozisyonu olmuştu. Söz konusu pozisyonun VAR kayıtları ise şu şekilde;

VAR Hakemi Mustafa İlker Coşkun: Zorbay Hocam, topun içeride olup olmadığını kontrol ettim. 77 numaralı oyuncunun, 94'e bir darbesi var. Sana potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum.

Hakem Zorbay Küçük: Evet buradayım. Temas anındaki top oyunda olduğunu gösteriyorsun değil mi?

VAR Hakemi Mustafa İlker Coşkun: Temas anı ve top çizgi üzerinde. Şimdi hareketin kendisini gösteriyorum.

Hakem Zorbay Küçük: Topun oyunda olduğuna eminiz. Tamam. 77 numara sarı kart ve penaltı veriyorum.

Enis Destan'ın tartışılan penaltı pozisyonu;

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS