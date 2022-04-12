Türk atletizminin efsanesi İsmail Akçay'dan gençlere 'spora yönelin' tavsiyesi

Türk atletizminin efsane isimlerinden 80 yaşındaki İsmail Akçay, gençlere spor yapmaları, sigara ve alkolden uzak durmaları tavsiyesinde bulundu.

20 yaşında başladığı atletizmde önemli başarılara imza atan, 1968 Meksika Olimpiyatları ile aynı yıl koşulan Tokyo Maratonu'nda dördüncülükleri bulunan, 2000'de Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından "Yüzyılın Atleti" unvanıyla onurlandırılan Akçay'ın atletizme olan sevgisi ilk günkü heyecanla sürüyor.

Genç atletleri yakından takip eden Akçay, illeri gezerek sporcu seçmelerine katılıyor, yarışları izliyor.

Akçay: "Türkiye'nin reklamını en iyi şekilde yaptığıma inanıyorum"

Yarışları takip etmek için Edirne'ye gelen İsmail Akçay, AA muhabirine, Türkiye'yi uzun yıllar başarıyla temsil ettiğini söyledi.

Dünyanın farklı ülkelerinde gururla yarıştığını belirten Akçay, "Dünyanın neresine gittiysem, bir şey için gittim. Bizim namusumuz, şerefimiz, haysiyetimiz, gururumuz olan kutsal Türk bayrağını göğsümde taşımak için, para pul için değil. Tek onu önde taşımak için gittim. Başka hiçbir şey aklımda yok ve hakkıyla da bunu dünyada ispatladım. Bunun hala daha meyvesini topluyorum." dedi.

Akçay, maraton koşmanın zor olduğunu, atletlerin bir yarışta 2-3 kilo verdiğini dile getirdi.

Maratonun zorluğunun yanı sıra güzel yanlarının da olduğunu ifade eden Akçay, "Ben bin kişilik, iki bin kişilik salonda spor yapmıyorum. Yüz, iki yüz, üç yüz bin kişilik statta da yapmıyorum. Nerede yapıyorum? Londra caddelerinde, yol şartlarında. 42 kilometre koşuyorum. Yolun iki tarafı halkla dolu. Önde gidiyorum. Benim kim olduğumu nereden bilecekler? Önümde Türk bayrağı. Bağırıyorlar, 'Turko tempo, Turko tempo.' diye. İnanın tüylerim diken diken oluyor. Bir tabanca atsalar, acısını duymam. Bunu yaşayan kişiyim. Bana, 'Doping aldın mı?' diyorlardı. Ben de 'Suni doping aldım.' diyordum. 'Turko tempo' dendikçe güç kuvvet geliyor. Türkiye'nin reklamını en iyi şekilde yaptığıma inanıyorum." diye konuştu.

"Gençler sigara ve alkolden uzak dursunlar"

Akçay, gençlere spor yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Spor yaparken sigara ve alkolden uzak durulması gerektiğini belirten Akçay, "Gençlerde bir hastalık var. Sigara hastalığı. Bugün spor yapan, 'Ben spor yapacağım.' diyen bir kişi, sigara, içki içmez. Sigara ve içkinin düşmanı spordur. Sporun düşmanı da içki ve sigaradır. Gençlere özellikle tavsiyem, sakın o mikroplara yaklaşmasınlar. Kendilerine yazık ederler. Herkesin spor yapmasını tavsiye ederim. En azından yürüyüş yapsınlar." ifadelerini kullandı.

-İsmail Akçay kimdir?

Akçay, Balıkesir'de 1942 yılında doğdu. Gençlik yıllarında başladığı atletizm sporunda kros koşuculuktan maraton koşuculuğuna geçiş yaptı. 1964'de Türkiye maraton birinciliğini elde etti ve 1972'ye kadar 8 yıl bu başarısını sürdürdü.

Meksika Olimpiyatları'ndaki başarısından dolayı Avrupa'da yayın yapan spor gazete ve dergilerinde şeref listelerinde yer aldı.

Uluslarası organizasyonlarda önemli derecelere imza atan Akçay, aktif sporculuğu 1975 yılında bırakırken, antrenör olarak da pek çok başarılı sporcu yetiştirdi.