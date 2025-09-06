Türk Atletizminin Efsane İsmi İsmail Akçay: Günde 5 Kilometre Yürüyerek Gençlere Örnek Oluyor

Türk atletizminin efsane isimlerinden 83 yaşındaki İsmail Akçay, günde 5 kilometre yürüyüş yaparak hem gençlere örnek oluyor hem de form tutuyor.

Atletizmde önemli başarılara imza atan, 20 yaşında başladığı spor dalında 1968 Meksika Olimpiyatları ile aynı yıl koşulan Tokyo Maratonu'nda dördüncülükleri bulunan Akçay, 2000'de Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından "yüzyılın atleti" unvanı ile onurlandırıldı.

Kariyeri boyunca Türkiye'yi olimpiyatlar ve dünya şampiyonaları gibi önemli organizasyonlarda temsil eden eski maraton koşucusu Akçay, gününün 2 saatini spora ayırıyor.

Balıkesir'deki evinden çıkıp kendi adına yapılan parka her gün gelen Akçay, günde 5 kilometre yürüyüş yaparak, form tutuyor. Gençlere örnek olan Akçay, sağlıklı yaşamayı sürdürüyor.

"Ömrüm koşmakla geçti"

Gençlere sigara ve içkiden uzak durmaları tavsiyesinde bulunan Akçay, AA muhabirine, herkesin spor yapması gerektiğini söyledi.

Akçay, spor yapan kişinin kötü alışkanlıklardan uzak durduğunu vurgulayarak "Ben ülkemi dünyaya en iyi şekilde tanıtan sporculardan biriyim. Benim branşım çok zor bir branştır çünkü 42 kilometre koşuyorum. 10-15 kişiyle değil 1000 kişiyle koşuyorduk. Maratonda rakiplerle mücadele etmek büyük olaydır. Kaç kez koştuğumu bilmiyorum ama hep ilk 10'un içinde geldim. Bazen birinci bazen de başka bir derece. Maratonda önemli olan ilk 10'a girmek. Ülkemi en iyi derecede temsil ettiğime inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"160 bin kilometre koşmuşum"

Dünyadaki birçok turnuvaya katıldığını hatırlatan Akçay, şöyle devam etti:

"New York, Tokyo caddelerinde koşuyoruz, 42 kilometre asfaltın iki tarafında milyonlarca halk bizi izliyor. Ben binlerce kişinin önünde gidiyorum, önümde Türk Bayrağı var. Milyonlarca kişi 2 saat boyunca 'Türko tempo' diyerek bağırıyordu. Tüylerim diken diken oluyordu. Bana soruyorlardı 'Sende doping var mı?' diye. İnsanların bana tezahürat yapmaları benim için doping gibiydi. Ömrüm koşmakla geçti. şu ana kadar antrenmanlar hariç 160 bin kilometre koşmuşum. Devamlı, düzenli,, hakkıyla spor yapan herkes şampiyon olur. Bir takımın başına Ay'dan antrenör gelse sporcu çalışkan değilse hiçbir başarı elde edemez."

"Sporu sağlığın için yapacaksın"

Akçay, sporun sağlığa büyük faydası olduğunu anlatarak sözlerini şöyle sürdürdü.

"Sporu sağlığın için yapacaksın, doktora gidince bize hareket etme tavsiyesinde bulunuyor. Adam tuvalete giderken arabayla gidiyor, yürümüyor. Onun için ben herkese sağlıklı kalmak için en basiti yürümelerini tavsiye ediyorum. Ben de spor yapmaya devam ediyorum, tabi eskisi kadar olamıyorum. 1960 model arabayla 2000 model araba hiç bir olur mu? Olmaz. Bizim artık bir yerimiz tamir oluyor, başka bir yerimizde arıza çıkıyor."

Akçay, dizleri ağrıdığı için günde ancak 5 kilometre yürüyebildiğini sözlerine ekledi.