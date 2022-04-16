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Turgutluspor galibiyet peşinde

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Turgutluspor galibiyet peşinde

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Ergene Velimeşespor'u 1-0 yenerek kurtuluş yolunda ümitlenen düşme potasındaki Turgutluspor yarın şampiyonluk mücadelesi veren lider Sakaryaspor'a konuk olacak.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Ergene Velimeşespor'u 1-0 yenerek kurtuluş yolunda ümitlenen düşme potasındaki Turgutluspor yarın şampiyonluk mücadelesi veren lider Sakaryaspor'a konuk olacak. Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda Tarık Güldal'ın yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak.

Teknik Direktör Nadir Arıkan, çok zorlu bir deplasmana çıkacaklarını ancak takımına sonuna kadar güvendiğini söyledi. 


Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Sakaryaspor, Spor, Haberler

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