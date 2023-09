Turgutluspor, Elazığspor karşısında beraberliği son dakika penaltısıyla kurtardı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst üste iki galibiyetin ardından Elazığspor önünde 1-1'lik beraberliği 90+8'inci dakikada Noyan'ın penaltı golüyle kurtarıp 7 puana ulaşan Turgutluspor'da teknik direktör Ramazan Çelik, kendileri için her puanın önemli olduğunu söyledi. Genç teknik adam, "Uzun soluklu lig ortamında alınan her puan çok değerli. Lige şampiyonluk parolası ile başlamış, ciddi harcamalar yapmış ve bütçe olarak yarışa giremeyeceğimiz bir takıma karşı oynadık. Maçın son anına kadar hiç vazgeçmedik ve son dakika penaltısıyla 1 puan aldık. Büyük özveriyle sahada mücadele eden oyuncularımızı kutluyorum. Kazanılan her puan çok değerli. Elazığ maçını hemen kapatıp önümüze bakacağız. Maç boyunca desteklerini sürdüren taraftarlarımıza da çok teşekkür ederim. Taraftarlarımızla her şey çok daha güzel" dedi. Turgutluspor, çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Turu'nda Aliağa FK'yı konuk edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor