Tunceli Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü Üyeleri Bağır Dağı'na Tırmandı

Tunceli Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü üyesi dağcılar, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısına, Pülümür'de bulunan 3 bin 298 rakımlı Bağır Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.

Tırmanış için araçla Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Kırklar köyüne giden 3 dağcı, köyden tırmanışa başladı. 3 saat süren tırmanışın ardından 2 bin 332 rakımda çadır kuran dağcılar, geceyi burada geçirdi. Sabahın erken saatlerinde yeniden tırmanışa geçen dağcılar, 5 saatlik zorlu tırmanışın ardından zirve yaptı. Zirvede pankart açarak fotoğraf çektiren dağcılar, daha sonra 3 saat 45 dakika süren yürüyüşün ardından tırmanışın başladığı Kırklar köyüne ulaştı.

Zaman zaman sıcaklığın eksi 20 dereceyi bulduğu faaliyet, sorunsuz şekilde tamamlandı. - TUNCELİ