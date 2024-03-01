Tunceli Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü Üyeleri Bağır Dağı'na Tırmandı
Tunceli Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü üyesi dağcılar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısına Pülümür'de bulunan Bağır Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi. Tırmanışı tamamlayan dağcılar, zirvede pankart açarak fotoğraf çekti.
Tunceli Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü üyesi dağcılar, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısına, Pülümür'de bulunan 3 bin 298 rakımlı Bağır Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.
Tırmanış için araçla Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Kırklar köyüne giden 3 dağcı, köyden tırmanışa başladı. 3 saat süren tırmanışın ardından 2 bin 332 rakımda çadır kuran dağcılar, geceyi burada geçirdi. Sabahın erken saatlerinde yeniden tırmanışa geçen dağcılar, 5 saatlik zorlu tırmanışın ardından zirve yaptı. Zirvede pankart açarak fotoğraf çektiren dağcılar, daha sonra 3 saat 45 dakika süren yürüyüşün ardından tırmanışın başladığı Kırklar köyüne ulaştı.
Zaman zaman sıcaklığın eksi 20 dereceyi bulduğu faaliyet, sorunsuz şekilde tamamlandı. - TUNCELİ