'Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi' katılımcıları Türkiye'ye ulaştı

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den başlayan "Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi"ne katılan ekipler Türkiye'ye ulaştı.

Türki Cumhuriyetlerin kuruluşunun 30. yılı etkinlikleri kapsamında 9 bin 100 kilometrelik parkurda ilk kez düzenlenecek rallide iki gün önce Budapeşte'den yola çıkan 6 ekip, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk tarafından karşılanan ekiplere, tava ciğer ve tatlı ikram edildi.

Geceyi Edirne'de geçiren katılımcılar, sabah Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler'i ziyaret etti.

Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, rallinin katılımcılarını Edirne'de ağırlamaktan mutlu olduklarını söyledi.

Rallide asıl amacın parkuru tamamlayarak Kırgızistan'a ulaşmak olduğunu belirten Güler, "Türki Cumhuriyetleri bizim için çok önemli. Ezilen, geri kalan toplumlara nasıl Büyük Önder Atatürk önderlik etmişse Türki Cumhuriyetler de Atamızın izinden gidiyor. Ben önümüzdeki yüzyılların Türklerin yüzyılı olacağına inanıyorum. Tarihi İpek Yolu güzergahından geçecek olan ekiplere başarılar diliyorum." diye konuştu.

Rallinin organizatörü Nadir Serin de rallinin amacının sosyal mesaj vererek kültürler arası diyaloğu geliştirmek olduğunu belirtti.

Rallinin en uzun etabının Türkiye olması nedeniyle daha çok Türkiye tanıtımına ağırlık verdiklerini söyleyen Serin, rallide turistlerin gitmedikleri şehirlere gittiklerini, Avrupa'da birçok turistin sadece İstanbul, Antalya, Bodrum, Marmaris ve Kapadokya'yı tanıdığını dile getirdi.

Uzun yıllardır düzenledikleri Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi ile bugüne kadar Anadolu'nun tanıtımını çok iyi yaptıklarını ifade eden Serin, "Bunun dönüşleri de oldu. O çerçevede bu yıl İpek Yolu Rallisi yapılması istendi. 4 yıl önce başladı bu proje. Geçen yıl güzergah çalışması yaptık. Bu sene de başladık. Türk devletlerinin bağımsızlığının 30. yılı vesilesiyle yapılan bir organizasyon." dedi.

Serin, Türkiye, Almanya, İtalya, Avusturya, Özbekistan ve Kazakistan'dan katılımcıların yer aldığı 15 aracın ralliye katılacağını, bazı ekiplerin İstanbul'da konvoya dahil olacağını belirtti.

Valilikten ayrılan katılımcılar, Selimiye Meydanı ve tarihi köprülerde fotoğraf çektirip şehir turu attıktan sonra İstanbul'a doğru yola çıktılar.

Kırgızistan'da sona erecek

Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY) ve Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği iş birliğinde düzenlenen uluslararası organizasyona Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. ile sivil toplum kuruluşları ve firmalar da destek veriyor.

Yarın İstanbul'daki startının ardından İpek Yolu'nun son durağı 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'ya ulaşacak yarışmacılar, daha sonra sırasıyla Eskişehir, Ankara, Tokat, Ordu, Trabzon, Rize ve Artvin'i geçecek.

Ralli, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan'ın geçilmesinin ardından Kırgızistan'da son bulacak.