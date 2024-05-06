TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe Maçı 0-0 Berabere Bitti
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe karşılaşması 0-0 berabere sonuçlandı. Maçta her iki takım da gol bulamadı.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Bahattin Şimşek, Süleyman Özay, Osman Gökhan Bilir
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Ahmet Oğuz (Dk. 66 Cebrail Karayel), Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Hadebe, Guilherme, Nzonzi, Soner Dikmen (Dk. 90+2 Damjanovic), Oğulcan Ülgün (Dk. 76 Prip), Ndao (Dk 90+2 Muhammet Demir), Cikalleshi (Dk. 76 Boateng)
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel (Dk. 51 Mert Müldür), Becao (Dk. 46 Çağlar Söyüncü), Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş (Dk. 46 Batshuayi), İrfan Can Kahveci (Dk. 53 Cengiz Ünder), Fred, Tadic (Dk. 80 Serdar Dursun), Szymanski, Dzeko
Sarı kartlar: Dk. 33 Ahmet Oğuz, Dk. 65 Slowik, Dk. 90+2 Ndao, Dk. 90+10 Muhammet Demir (TÜMOSAN Konyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe karşılaşması 0-0 bitti.
49. dakikada Tadic'in sol kanattan ortasında altıpas üzerinde yükselen Dzeko'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
62. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında Dzeko'nun bekletmeden vuruşunda, kaleci Slowik topu uzaklaştırdı.
63. dakikada Szymanski'nin ara pasına hareketlenen Dzeko, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondan yararlanamadı.
70. dakikada Tadic'in sol kanattan ortasına yükselen Dzeko'nun kafa vuruşunda, top yandan az farkla auta gitti.
75. dakikada Cengiz Ünder'in ortasında Dzeko'nun arkaya aşırdığı topu tamamlayan Batshuayi'nin kafa vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.
84. dakikada Fred'in ortasında Soner Dikmen'in uzaklaştırmak istediği top, üst ağlarda kaldı.
90+2. dakikada Boateng'in pasında Ndao'nun vuruşunda top filelerle buluşturdu. Hakem Bahattin Şimşek, VAR'ın uyarısıyla ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.