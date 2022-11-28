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Tüm Türkiye İzmir'i konuşuyor: Futbol yasaklansın

Spor Haberleri

Altay-Göztepe maçında statta çıkan ve sokaklara taşan olaylar gündemin bir numaralı konusu oldu. İzmir'de yaşanan olaylara ilgili Twitter'da 1 milyondan fazla yorum yazıldı. Sosyal medyada, "Futbol yasaklansın" şeklinde paylaşımlar yapıldı.

Altay-Göztepe maçındaki olaylar Türkiye'de gündemin zirvesinde. Altay tribününden Göztepe tribününden işaret fişeği fırlatılmasıyla olaylar başladı. Bir taraftar ağır yaralandı.

Tüm Türkiye İzmir'i konuşuyor: Futbol yasaklansın

Taraftarların tedavisi için 2 ambulans sahaya girdi. O sırada Göztepeli bir taraftar sahaya atladı. Korner direğini söken taraftar Altay kalecisi Ozan Evrim Özen'e bu cisimle saldırdı. Başından yaralanan kaleci hastaneye kaldırdı.

Tüm Türkiye İzmir'i konuşuyor: Futbol yasaklansın

Statta yaşanan olaylar sokaklara taştı. Maça gitmeyen taraftarlar dahi kavgaya dahil oldu. Sokaklarda çıkan arbede esnasında bir taraftar bıçaklandı.

Olaylı maç sebebiyle 1 milyonu aşkın paylaşım yapıldı. Pek çok kişi "Futbol yasaklansın" şeklinde görüş yazdı.

İşte sosyal medyadaki bazı tepkiler:

Tüm Türkiye İzmir'i konuşuyor: Futbol yasaklansın

Tüm Türkiye İzmir'i konuşuyor: Futbol yasaklansın

Tüm Türkiye İzmir'i konuşuyor: Futbol yasaklansın

Tüm Türkiye İzmir'i konuşuyor: Futbol yasaklansın

Tüm Türkiye İzmir'i konuşuyor: Futbol yasaklansın

Tüm Türkiye İzmir'i konuşuyor: Futbol yasaklansın

Tüm Türkiye İzmir'i konuşuyor: Futbol yasaklansın

Tüm Türkiye İzmir'i konuşuyor: Futbol yasaklansın

Tüm Türkiye İzmir'i konuşuyor: Futbol yasaklansın

Tüm Türkiye İzmir'i konuşuyor: Futbol yasaklansın

Tüm Türkiye İzmir'i konuşuyor: Futbol yasaklansın

Tüm Türkiye İzmir'i konuşuyor: Futbol yasaklansın

Tüm Türkiye İzmir'i konuşuyor: Futbol yasaklansın

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Altay Spor Haberler

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