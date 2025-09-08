Tüm şehir onu bekliyor! Andre Onana perşembe günü Trabzon'da

Uğurcan Çakır'ı Galatasaray'a yollayan Trabzonspor, milli kalecinin boşluğunu Manchester United'dan Kamerunlu file bekçisi Andre Onana ile dolduruyor.

PERŞEMBE GÜNÜ TRABZON'DA

Trabzonspor, Onana'nın kiralık transferi için Manchester United ve oyuncu ile her konuda anlaşmaya vardı. Bordo-mavili ekip, Onana'yı 1 yıllığına kiralayacak. Trabzonspor, Andre Onana için Manchester United'a kiralama bedeli ödemeyecek. Kamerunlu kaleci, perşembe günü ailesiyle birlikte Trabzon'a gelecek ve sağlık kontrolünden geçecek.

FENERBAHÇE MAÇINDA SAHADA

Sağlık kontrollerinden geçtikten sonrası resmi imzayı atacak olan Onana,görev verilmesi halinde pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçında sahada olacak.

PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO

Onana'nın güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor. Yıldız kalecinin kulübü Manchester United ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.