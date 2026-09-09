Haberler

TÜFAD Kayseri Şubesi’nden Adem Çak’a ‘hoşgeldin’ çiçeği

TÜFAD Kayseri Şubesi’nden Adem Çak’a ‘hoşgeldin’ çiçeği
Güncelleme:
+29 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kayseri Şube Başkanı Ahmet Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri, sezonun ilk maçının ardından Kayseri’ye dönen Erciyes 38 FK Teknik Direktörü Adem Çak’ı çiçekle karşıladı.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kayseri Şube Başkanı Ahmet Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri, sezonun ilk maçının ardından Kayseri'ye dönen Erciyes 38 FK Teknik Direktörü Adem Çak'ı çiçekle karşıladı. TÜFAD yönetimi, Mavi-Siyahlı ekibe yeni sezonda başarı dileklerini iletti.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kayseri Şube Başkanı Ahmet Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri, Erciyes 38 FK Teknik Direktörü Adem Çak'a 'şehre hoş geldin' ziyaretinde bulundu. Sezon öncesi hazırlık çalışmalarının tamamını Bolu'da gerçekleştiren 3. Lig ekibi, sezonun ilk maçının ardından Kayseri'ye döndü. İlk karşılaşmasında deplasmanda Ağrı 1970 Spor'u 1-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başlayan mavi-siyahlı ekibi karşılayan TÜFAD Kayseri yönetimi, Teknik Direktör Adem Çak'a çiçek takdim ederek yeni sezonda başarılar diledi.

Ziyarette TÜFAD Kayseri Şube Başkanı Ahmet Yıldız'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri İsmail Doğan ile Gökmen Başoğlu da yer aldı. TÜFAD yönetimi, Erciyes 38 FK'nın yeni sezonda Kayseri'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inandıklarını belirterek takıma başarı dileklerini iletti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Antalya'daki orman yangınında dumandan etkilenen vatandaş hayatını kaybetti

Üç gündür alevlerle mücadele eden Antalya'dan acı haber
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten 'Kara Haydar' açıklaması

Bakan Gürlek'ten 'Kara Haydar' açıklaması! Mesajı gayet net

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk bayrağına tüküren İngiliz turist tutuklandı! Saygısızlığı yanına kar kalmadı

Bayrağa saygısızlık yanına kar kalmadı! Türk yargısıyla tanışacak
Yanan evden cansız bedenleri çıkarılan çiftle ilgili korkunç gerçek

Yanan evden cansız bedenleri çıkarılan çiftle ilgili korkunç gerçek
Arda Güler ödülünü almaya çıktı, İspanyollar lakabını taktı: Veliaht prens

İspanyollar Arda'ya lakap taktı

Bir bitmediniz! Kara Haydar'dan sonra şimdi de bu çıktı

Bir bitmediniz! Kara Haydar'dan sonra şimdi de bu çıktı
Üsküdar'da AK Parti kazandı, Cübbeli Ahmet'ten İBB mesajı geldi

Cübbeli Ahmet'ten Üsküdar seçimi sonrası olay sözler
Polise alkollü olduğunu itiraf etti! Ceza yemeyince 'kurtuldum' diye sevindi

Polise alkollü olduğunu itiraf etti, ceza yemeyince de...

Skandal görüntüler sonrası harekete geçildi! Bir Haydar daha gözaltına alındı

Şovun sonu emniyette bitti! Bugün de "Beyaz" Haydar gözaltında