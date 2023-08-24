Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor-Antalyaspor maçının biletleri satışa çıktı
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Sivasspor, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak olan maçın biletleri satışa sunuldu. Maç 26 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak EY Sivasspor- Antalyaspor maçının biletleri satışa çıktı.
Sivasspor, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak. 26 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçın biletleri satışa sunuldu.
Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
VIP Alt: 200 TL
Maraton Alt: 150 TL
Maraton Üst: 150 TL
Güney Alt: 120 TL
Güney Üst: 120 TL
Bayan Tribün: 120 TL
Misafir Tribün: 150 TL - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor