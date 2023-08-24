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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor-Antalyaspor maçının biletleri satışa çıktı

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Sivasspor, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak olan maçın biletleri satışa sunuldu. Maç 26 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak EY Sivasspor- Antalyaspor maçının biletleri satışa çıktı.

Sivasspor, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak. 26 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçın biletleri satışa sunuldu.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

VIP Alt: 200 TL

Maraton Alt: 150 TL

Maraton Üst: 150 TL

Güney Alt: 120 TL

Güney Üst: 120 TL

Bayan Tribün: 120 TL

Misafir Tribün: 150 TL - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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