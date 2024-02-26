Üye Girişi
Haberler

Trendyol Süper Lig: Galatasaray 2 - Antalyaspor 1 (İlk yarı)

Güncelleme:

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğü ile geçildi.

- Trendyol Süper Lig : Galatasaray : 2 - Antalyaspor : 1 (İlk yarı)

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğü ile geçildi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Mertens'in sağ taraftan kulandığı serbest vuruşta savunmanın topu uzaklaştırmak istediği sırada Tete, Antalyasporlu Van de Streek'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Abdülkadir Bitigen, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

12. dakikada kazanılan penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Leite'nin solundan filelerle buluştu. 1-0

15. dakikada Köhn'ün pasında ceza sahası içinde topla buluşan Tete'nin sağ çaprazdan sol ayağı ile yaptığı plase vuruşta kaleci Leite, yaptığı müdahaleyle topun ağlara gitmesini engelledi.

22. dakikada Saric'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top, üst direkten oyun alanına geri döndü.

33. dakikada Kaluziski'nin sol taraftan uzak direğe açtığı ortada kaleci Muslera'nın boşa çıkması sonrası topu önünde bulan Van de Streek, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 1-1

35. dakikada Larsson'un ceza sahası dışı sol çaprazdan sert vuruşunda top, keleci Muslera'nın müdahalesiyle oyun alanına geri döndü.

45+1. dakikada Torreira'nın ortasında ceza sahası içerisinde Vinicius'un kafa vuruşu kaleci Leita'dan oyun alanına döndü. Pozisyonu iyi takip eden Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda top ağlara gitti fakat pozisyon ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi. VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Abdülkadir Bitigen, golü verdi. 2-1

Hakemler: Abdülkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Anıl Usta

Galatasaray: Muslera, Barış Alper Yılmaz, Sanchez, Nelsson, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Vinicius

Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Zaha, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Oliveira, Abdülkerim Bardakcı, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Hamza Akman

Teknik direktör: Okan Buruk

Antalyaspor: Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Van de Streek, Saric, Ufuk Akyol, Larsson, Buksa

Yedekler: Erdal Rakip, Bünyamin Balcı, Safuri, Milosevic, Ömer Toprak, Mert Yılmaz, Naldo, Emre Uzun, Assombalonga

Teknik direktör: Sergen Yalçın

Goller: Kerem Aktürkoğlu (dk. 12 pen. ve 45+1) (Galatasaray) Van de Streek (dk. 33) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Veysel Sarı, Güray Vural (Antalyaspor) Torreira (Galatasaray)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Galatasaray Antalyaspor Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

26-27 Şubat hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? İYİ Parti Manisa adayı kim? 2024 İYİ Parti Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gürhan Özcan kimdir? İYİ Parti Malatya adayı kim? 2024 İYİ Parti Malatya Belediye Başkan adayı kimdir? İYİ Parti Kütahya adayı kim? 2024 İYİ Parti Kütahya Belediye Başkan adayı Ahmet Tekdemir kimdir? İYİ Parti Konya adayı kim? 2024 İYİ Parti Konya Belediye Başkan adayı Abdullah Yıldırım kimdir? İYİ Parti Kocaeli adayı kim? 2024 İYİ Parti Kocaeli Belediye Başkan adayı Gencay Yıldıztekin kimdir? İYİ Parti Kırşehir adayı kim? 2024 İYİ Parti Kırşehir Belediye Başkan adayı Ufuk Cengiz kimdir? İYİ Parti Kırklareli adayı kim? 2024 İYİ Parti Kırklareli Belediye Başkan adayı Ali Dermenci kimdir? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 26-27 Şubat benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Galatasaray Antalyaspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Galatasaray Antalyaspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İYİ Parti Kırıkkale adayı kim? 2024 İYİ Parti Kırıkkale Belediye Başkan adayı Yavuz Kuzucu kimdir? İYİ Parti Kilis adayı kim? 2024 İYİ Parti Kilis Belediye Başkan adayı Yasin Topaloğlu kimdir? İYİ Parti Kayseri adayı kim? 2024 İYİ Parti Kayseri Belediye Başkan adayı Kazım Yücel kimdir? İYİ Parti Kastamonu adayı kim? 2024 İYİ Parti Kastamonu Belediye Başkan adayı Kadir Yalçın kimdir? İYİ Parti Kars adayı kim? 2024 İYİ Parti Kars Belediye Başkan adayı kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title