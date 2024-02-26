- Trendyol Süper Lig : Galatasaray : 2 - Antalyaspor : 1 (İlk yarı)

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğü ile geçildi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Mertens'in sağ taraftan kulandığı serbest vuruşta savunmanın topu uzaklaştırmak istediği sırada Tete, Antalyasporlu Van de Streek'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Abdülkadir Bitigen, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

12. dakikada kazanılan penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Leite'nin solundan filelerle buluştu. 1-0

15. dakikada Köhn'ün pasında ceza sahası içinde topla buluşan Tete'nin sağ çaprazdan sol ayağı ile yaptığı plase vuruşta kaleci Leite, yaptığı müdahaleyle topun ağlara gitmesini engelledi.

22. dakikada Saric'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top, üst direkten oyun alanına geri döndü.

33. dakikada Kaluziski'nin sol taraftan uzak direğe açtığı ortada kaleci Muslera'nın boşa çıkması sonrası topu önünde bulan Van de Streek, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 1-1

35. dakikada Larsson'un ceza sahası dışı sol çaprazdan sert vuruşunda top, keleci Muslera'nın müdahalesiyle oyun alanına geri döndü.

45+1. dakikada Torreira'nın ortasında ceza sahası içerisinde Vinicius'un kafa vuruşu kaleci Leita'dan oyun alanına döndü. Pozisyonu iyi takip eden Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda top ağlara gitti fakat pozisyon ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi. VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Abdülkadir Bitigen, golü verdi. 2-1

Hakemler: Abdülkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Anıl Usta

Galatasaray: Muslera, Barış Alper Yılmaz, Sanchez, Nelsson, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Vinicius

Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Zaha, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Oliveira, Abdülkerim Bardakcı, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Hamza Akman

Teknik direktör: Okan Buruk

Antalyaspor: Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Van de Streek, Saric, Ufuk Akyol, Larsson, Buksa

Yedekler: Erdal Rakip, Bünyamin Balcı, Safuri, Milosevic, Ömer Toprak, Mert Yılmaz, Naldo, Emre Uzun, Assombalonga

Teknik direktör: Sergen Yalçın

Goller: Kerem Aktürkoğlu (dk. 12 pen. ve 45+1) (Galatasaray) Van de Streek (dk. 33) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Veysel Sarı, Güray Vural (Antalyaspor) Torreira (Galatasaray)