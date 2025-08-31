Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ve Samsunspor 1-1 Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, sahasında Samsunspor ile oynadığı maçta 1-1'lik skorla sahadan ayrıldı. Karşılaşmanın gollerini Onuachu ve Mouandilmadji kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Mouandilmadji, Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Meşin yuvarlağı kaleye göndermek istediği anda Uğurcan, meşin yuvarlağı çelerek tehlikeyi önledi.

53. dakikada Zubkov'un ceza sahası dışında vuruşunda top kaleci Okan'da kaldı.

62. dakikada Onuachu topla birlikte ceza sahası içine girdi. Okan'ın müdahalesinde penaltı noktasını gösteren hakem Adnan Deniz Kayatepe penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesi sonrası penaltı kararı iptal edildi.

88. dakikada Musaba'nın kale sahası içine yerden gönderdiği topu iyi takip eden Mouandilmadji, savunma oyuncuları arasında meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

Hakemler: Adnan Kaya Deniztepe, Bersan Duran, Serkan Çimen

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pina (Arif Boşluk dk. 27), Savic, Batahov, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Folcarelli, Zubkov (Cihan Çanak dk. 81), Olaigbe, Augusto (Ozan Tufan dk. 61), Onuachu (Sikan dk. 81)

Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Vısca, Ozan Tufan, Baniya, Serdar Saatçi, Salih Malkaçoğlu, Boran Başkan

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Samsunspor: Okan Koçuk, Zeki Yavru (Mendes dk. 79), Satka, Drongelen, Logi Tomasson (Soner Gönül dk. 46), Yunus Emre Çiftçi Afonso Sousa dk. 65), Makoumbou (Soner Aydoğdu dk. 84), Musaba, Emre Kılıç (Holse dk. 65), Nicham, Mouandilmadji

Yedekler: Posiiadaha, Celil Yüksel, Dimata,- Polat Yaldır, Borevkovic

Teknik Direktör: Thamas Reis

Goller: Onuachu (dk. 16) (Trabzonspor) Mouandilmadji (dk. 88) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Onuachu (Trabzonspor), Okan Kocuk, Zeki Yavru, Drongelen, Mouandilmadji (Samsunspor) - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
