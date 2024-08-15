Trendyol Süper Lig'de 3. ve 4. haftanın programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 3. ve 4. hafta müsabakalarına ilişkin programı açıkladı. Açıklamada, ligin 3. haftasındaki Sipay Bodrum FK- Tümosan Konyaspor maçının oynanacağı stadın daha sonra ilan edileceği belirtildi.

BEŞİKTAŞ VE GAZİANTEP FK BAY GEÇECEK

19 takımın mücadele ettiği Trendyol Süper Lig'de her haftayı bir takım maç yapmadan geçiriyor. Buna göre 3. haftayı Beşiktaş, 4. haftayı ise Gaziantep FK bay geçecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Trendyol Süper Lig'de 3 ve 4. haftaların programı şöyle: