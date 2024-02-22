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Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında görev alacak hakemler belli oldu

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı. Mücadelelerde görev alacak hakemler ve maç programı belirlendi.

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında yapılacak mücadelelerde görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 24. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Altay-Bitexen Giresunspor: Mehmet Ali Özer

24 Şubat Cumartesi:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Ümraniyespor: Oğuzhan Aksu

16.00 Ahlatcı Çorum FK-Bodrum FK: Ayberk Demirbaş

19.00 Adanaspor-Göztepe: Adnan Deniz Kayatepe

25 Şubat Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor: Alpaslan Şen

13.30 Boluspor-Erzurumspor FK: Feridun Daldaş

16.00 Manisa FK-Gençlerbirliği: Oğuzhan Uğurlu

19.00 Eyüpspor-Sakaryaspor: Yasin Kol

26 Şubat Pazartesi:

20.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Tuzlaspor: Davut Dakul Çelik

Kaynak: AA / Spor

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