Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında görev alacak hakemler belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı. Mücadelelerde görev alacak hakemler ve maç programı belirlendi.
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında yapılacak mücadelelerde görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 24. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Altay-Bitexen Giresunspor: Mehmet Ali Özer
24 Şubat Cumartesi:
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Ümraniyespor: Oğuzhan Aksu
16.00 Ahlatcı Çorum FK-Bodrum FK: Ayberk Demirbaş
19.00 Adanaspor-Göztepe: Adnan Deniz Kayatepe
25 Şubat Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor: Alpaslan Şen
13.30 Boluspor-Erzurumspor FK: Feridun Daldaş
16.00 Manisa FK-Gençlerbirliği: Oğuzhan Uğurlu
19.00 Eyüpspor-Sakaryaspor: Yasin Kol
26 Şubat Pazartesi:
20.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Tuzlaspor: Davut Dakul Çelik