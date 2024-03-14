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Trendyol 1. Lig'de 28 ve 29. haftaların programı açıklandı

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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre Trendyol 1. Lig'in 28. ve 29. haftalarının maçları belirlendi.

Trendyol 1. Lig'de 28 ve 29. haftaların programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 2 haftanın müsabaka programı şöyle:

28. hafta

2 Nisan Salı:

14.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Sakaryaspor (11 Nisan)

14.00 Ankara Keçiörengücü-Ahlatcı Çoruk FK (Aktepe)

17.00 Boluspor-Gençlerbirliği (Bolu Atatürk)

20.30 Manisa FK-Bodrum FK (Manisa 19 Mayıs)

3 Nisan Çarşamba:

14.00 Tuzlaspor-Ümraniyespor (Stadı henüz açıklanmadı)

17.00 Adanaspor-Eyüpspor (Yeni Adaya)

20.30 Altay-Teksüt Bandırmaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

20.30 Kocaelispor-Göztepe (Yıldız Entegre Kocaeli)

4 Nisan Perşembe:

20.30 Erzurumspor FK-Bitexen Giresunspor (Erzurum Kazım Karabekir)

29. hafta

6 Nisan Cumartesi:

13.30 Bodrum FK-Ankara Keçiörengücü (Bodrum İlçe)

16.00 Ümraniyespor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

20.30 Sakaryaspor-Boluspor (Yeni Sakarya Atatürk)

7 Nisan Pazar:

13.30 Ahlatcı Çorum FK-Kocaelispor (Çorum Şehir)

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Manisa FK (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Gençlerbirliği-Adanaspor (Stadı henüz açıklanmadı)

16.00 Eyüpspor-Altay (Eyüp)

8 Nisan Pazartesi:

17.00 Bitexen Giresunspor-Tuzlaspor (Çotanak)

20.30 Göztepe-Erzurumspor FK (Gürsel Aksal)

Kaynak: AA / Spor

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