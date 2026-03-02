Haberler

Futbol: Trendyol 1. Lig'de görünüm

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 28. haftası sona erdi. Manisa FK'nın ev sahipliğinde Arca Çorum FK, maçı 1-0 kazandı. Erzurumspor FK liderliğini sürdürürken, Esenler Erokspor da zirve takibine devam etti. Bu hafta oynanan diğer maçların sonuçları ve güncel puan durumu da açıklandı.

Trendyol 1. Lig'de 28. hafta, yapılan tek maçla sona erdi.

Ligde 28. haftanın kapanış maçında Manisa FK, Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Arca Çorum FK'yi konuk etti. Çorum temsilcisi, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Trendyol Süper Lig'e çıkmak için şampiyonluk mücadelesi veren Erzurumspor FK ve Esenler Erokspor, haftayı üçer puanla kapattı. Son 11 lig maçını kazanan Erzurum ekibi, 60 puanla ilk sırada yer alırken Esenler Erokspor ise 59 puanla zirve takibini sürdürdü.

Amed Sportif Faaliyetler ise deplasmanda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı ve 55 puanla zirvenin 5 puan gerisinde, üçüncü sırada kendine yer buldu.

Sonuçlar

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında yapılan maçların sonuçları şöyle:

Esenler Erokspor-Boluspor: 2-0

İstanbulspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-2

İmaj Altyapı Vanspor FK-Erzurumspor FK: 0-3

Atakaş Hatayspor-Sipay Bodrum FK: 1-3

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Amed Sportif Faaliyetler: 2-2

Serikspor-Özbelsan Sivasspor: 0-1

Adana Demirspor-Atko Grup Pendikspor: 0-5

Eminevim Ümraniyespor-Bandırmaspor: 1-2

Sakaryaspor-SMS Grup Sarıyer: 0-0

Manisa FK-Arca Çorum FK: 0-1

Puan durumu:

Ligde 28. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYAVP
1.ERZURUMSPOR FK28179260194160
2.ESENLER EROKSPOR28178367224559
3.AMED SPORTİF FAALİYETLER28167558322655
4.ARCA ÇORUM FK28155844311350
5.SİPAY BODRUM FK28146858292948
6.ATKO GRUP PENDİKSPOR28139643222148
7.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK2812883837144
8.BANDIRMASPOR28126104032842
9.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ281010853361740
10.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ28117104241140
11.BOLUSPOR28115124740738
12.İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FK28108103932738
13.ÖZBELSAN SİVASSPOR2891183629738
14.İSTANBULSPOR2891183741-438
15.SMS GRUP SARIYER28105133035-535
16.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR2895143338-532
17.SERİKSPOR2885152954-2529
18.SAKARYASPOR2867153452-1825
19.ATAKAŞ HATAYSPOR2807212077-577
20.ADANA DEMİRSPOR28032516125-109-45
Not: Adana Demirspor'un 48 puanı silinmiştir.
Gelecek haftanın programı
Trendyol 1. Lig'de 29. haftanın programı şöyle:
6 Mart Cuma:
16.00 SMS Grup Sarıyer-Eminevim Ümraniyespor (Yusuf Ziya Öniş)
20.00 Sakaryaspor-Adana Demirspor (Yeni Sakarya Atatürk)
20.00 Atko Grup Pendikspor-İmaj Altyapı Vanspor FK (Pendik)
7 Mart Cumartesi:
13.30 Erzurumspor FK-Manisa FK (Erzurum Kazım Karabekir)
13.30 Özbelsan Sivasspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (BG Grup 4 Eylül)
16.00 Arca Çorum FK-Atakaş Hatayspor (Çorum Şehir)
16.00 Bandırmaspor-İstanbulspor (Bandırma 17 Eylül)
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Serikspor (Diyarbakır)
8 Mart Pazar:
16.00 Boluspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Bolu Atatürk)
20.00 Sipay Bodrum FK-Esenler Erokspor (Bodrum İlçe)
