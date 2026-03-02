Futbol: Trendyol 1. Lig'de görünüm
Trendyol 1. Lig'in 28. haftası sona erdi. Manisa FK'nın ev sahipliğinde Arca Çorum FK, maçı 1-0 kazandı. Erzurumspor FK liderliğini sürdürürken, Esenler Erokspor da zirve takibine devam etti. Bu hafta oynanan diğer maçların sonuçları ve güncel puan durumu da açıklandı.
Trendyol 1. Lig'de 28. hafta, yapılan tek maçla sona erdi.
Ligde 28. haftanın kapanış maçında Manisa FK, Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Arca Çorum FK'yi konuk etti. Çorum temsilcisi, karşılaşmayı 1-0 kazandı.
Trendyol Süper Lig'e çıkmak için şampiyonluk mücadelesi veren Erzurumspor FK ve Esenler Erokspor, haftayı üçer puanla kapattı. Son 11 lig maçını kazanan Erzurum ekibi, 60 puanla ilk sırada yer alırken Esenler Erokspor ise 59 puanla zirve takibini sürdürdü.
Amed Sportif Faaliyetler ise deplasmanda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı ve 55 puanla zirvenin 5 puan gerisinde, üçüncü sırada kendine yer buldu.
Sonuçlar
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında yapılan maçların sonuçları şöyle:
Esenler Erokspor-Boluspor: 2-0
İstanbulspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-2
İmaj Altyapı Vanspor FK-Erzurumspor FK: 0-3
Atakaş Hatayspor-Sipay Bodrum FK: 1-3
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Amed Sportif Faaliyetler: 2-2
Serikspor-Özbelsan Sivasspor: 0-1
Adana Demirspor-Atko Grup Pendikspor: 0-5
Eminevim Ümraniyespor-Bandırmaspor: 1-2
Sakaryaspor-SMS Grup Sarıyer: 0-0
Manisa FK-Arca Çorum FK: 0-1
Puan durumu:
Ligde 28. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ERZURUMSPOR FK
|28
|17
|9
|2
|60
|19
|41
|60
|2.ESENLER EROKSPOR
|28
|17
|8
|3
|67
|22
|45
|59
|3.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|28
|16
|7
|5
|58
|32
|26
|55
|4.ARCA ÇORUM FK
|28
|15
|5
|8
|44
|31
|13
|50
|5.SİPAY BODRUM FK
|28
|14
|6
|8
|58
|29
|29
|48
|6.ATKO GRUP PENDİKSPOR
|28
|13
|9
|6
|43
|22
|21
|48
|7.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|28
|12
|8
|8
|38
|37
|1
|44
|8.BANDIRMASPOR
|28
|12
|6
|10
|40
|32
|8
|42
|9.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|28
|10
|10
|8
|53
|36
|17
|40
|10.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|28
|11
|7
|10
|42
|41
|1
|40
|11.BOLUSPOR
|28
|11
|5
|12
|47
|40
|7
|38
|12.İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FK
|28
|10
|8
|10
|39
|32
|7
|38
|13.ÖZBELSAN SİVASSPOR
|28
|9
|11
|8
|36
|29
|7
|38
|14.İSTANBULSPOR
|28
|9
|11
|8
|37
|41
|-4
|38
|15.SMS GRUP SARIYER
|28
|10
|5
|13
|30
|35
|-5
|35
|16.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR
|28
|9
|5
|14
|33
|38
|-5
|32
|17.SERİKSPOR
|28
|8
|5
|15
|29
|54
|-25
|29
|18.SAKARYASPOR
|28
|6
|7
|15
|34
|52
|-18
|25
|19.ATAKAŞ HATAYSPOR
|28
|0
|7
|21
|20
|77
|-57
|7
|20.ADANA DEMİRSPOR
|28
|0
|3
|25
|16
|125
|-109
|-45
Gelecek haftanın programı
Trendyol 1. Lig'de 29. haftanın programı şöyle:
6 Mart Cuma:
16.00 SMS Grup Sarıyer-Eminevim Ümraniyespor (Yusuf Ziya Öniş)
20.00 Sakaryaspor-Adana Demirspor (Yeni Sakarya Atatürk)
20.00 Atko Grup Pendikspor-İmaj Altyapı Vanspor FK (Pendik)
7 Mart Cumartesi:
13.30 Erzurumspor FK-Manisa FK (Erzurum Kazım Karabekir)
13.30 Özbelsan Sivasspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (BG Grup 4 Eylül)
16.00 Arca Çorum FK-Atakaş Hatayspor (Çorum Şehir)
16.00 Bandırmaspor-İstanbulspor (Bandırma 17 Eylül)
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Serikspor (Diyarbakır)
8 Mart Pazar:
16.00 Boluspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Bolu Atatürk)
20.00 Sipay Bodrum FK-Esenler Erokspor (Bodrum İlçe)