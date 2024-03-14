Trendyol 1. Lig'de 27. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belirlendi. Maç programı ve hakemlerin isimleri açıklandı.
Trendyol 1. Lig'de 27. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.30 Gençlerbirliği-Kocaelispor: Erkan Özdamar
16 Mart Cumartesi:
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Eyüpspor: Erdem Mertoğlu
16.00 Ahlatcı Çorum FK-Manisa FK: Oğuzhan Aksu
20.30 Göztepe-Ankara Keçiörengücü: Mustafa Kürşad Filiz
17 Mart Pazar:
13.30 Bodrum FK-Boluspor: Alpaslan Şen
13.30 Erzurumspor FK-Tuzlaspor: Sarper Barış Saka
16.00 Ümraniyespor-Adanaspor: Ayberk Demirbaş
16.00 Bitexen Giresunspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Batuhan Kolak
20.30 Sakaryaspor-Altay: Ali Yılmaz