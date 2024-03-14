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Trendyol 1. Lig'de 27. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belirlendi. Maç programı ve hakemlerin isimleri açıklandı.

Trendyol 1. Lig'de 27. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.30 Gençlerbirliği-Kocaelispor: Erkan Özdamar

16 Mart Cumartesi:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Eyüpspor: Erdem Mertoğlu

16.00 Ahlatcı Çorum FK-Manisa FK: Oğuzhan Aksu

20.30 Göztepe-Ankara Keçiörengücü: Mustafa Kürşad Filiz

17 Mart Pazar:

13.30 Bodrum FK-Boluspor: Alpaslan Şen

13.30 Erzurumspor FK-Tuzlaspor: Sarper Barış Saka

16.00 Ümraniyespor-Adanaspor: Ayberk Demirbaş

16.00 Bitexen Giresunspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Batuhan Kolak

20.30 Sakaryaspor-Altay: Ali Yılmaz

Kaynak: AA / Spor

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