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Trendyol 1. Lig 35. Haftası Sonuçlandı

Trendyol 1. Lig 35. Haftası Sonuçlandı
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Trendyol 1. Lig'in 35. haftası, Alagöz Holding Iğdır FK'nın Sakaryaspor'u 4-0 yenmesiyle sona erdi. Kocaelispor, Süper Lig'e çıkmayı garantileyerek önemli bir başarı elde etti.

Trendyol 1. Lig'in 35. haftası bugün oynanan tek maçla sona erdi.

Haftanın kapanış müsabakasında Alagöz Holding Iğdır FK, Sakaryaspor'u 4-0 mağlup etti.

Solwie Energy Fatih Karagümrük'ün Geosis Boluspor'a 1-0 yenildiği haftada lider Kocaelispor, maçını henüz oynamadan önce Süper Lig'e yükselmeye hak kazandı.

Süper Lig'i garantileyen Kocaelispor, Esenler Erokspor'a 3-1 mağlup olurken, Gençlerbirliği de Teksüt Bandırmaspor'la 1-1 berabere kaldı.

Sonuçlar

Trendyol 1. Lig'de 35. hafta maçlarında alınan sonuçlar şunlar:

Manisa FK-MKE Ankaragücü: 2-1

Erzurumspor FK-Uğur Okulları İstanbulspor: 1-2

Siltaş Yapı Pendikspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 0-2

Geosis Boluspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: 1-0

Amed Sportif Faaliyetler-Ahlatcı Çorum FK: 1-0

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Central Hospital Ümraniyespor: 0-1

Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Adanaspor: 0-4

Esenler Erokspor-Kocaelispor: 3-1

Gençlerbirliği-Teksüt Bandırmaspor: 1-1

Alagöz Holding Iğdır FK-Sakaryaspor: 4-0

Puan durumu

Ligde 35. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAVP
1.KOCAELİSPOR35209661322969
2.SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK35179952331960
3.GENÇLERBİRLİĞİ351611846341259
4.ERZURUMSPOR FK351771150302058
5.TEKSÜT BANDIRMA SPOR35151284843557
6.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR351741456362055
7.AMED SPORTİF FAALİYETLER35131573930954
8.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK3514101143311252
9.ESENLER EROKSPOR35131395344952
10.GEOSİS BOLUSPOR351410114536952
11.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ351491257451251
12.AHLATCI ÇORUM FK351312104740751
13.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR351311114539650
14.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL35129144044-445
15.SAKARYASPOR351112124553-845
16.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ35125184550-541
17.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR35117174349-640
18.MKE ANKARAGÜCÜ35116184346-339
19.ADANASPOR3579193259-2730
20.FITMENS GÖMLEK YENİ MALATYASPOR35003513129-116-21
Not: Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'un 21 puanı silinmiştir.

Gelecek hafta

Ligin 36. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

Kocaelispor-Geosis Boluspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Yeni Malatya)

Adanaspor-Gençlerbirliği (Yeni Adana)

Teksüt Bandırmaspor-Esenler Erokspor (Bandırma 17 Eylül)

Uğur Okulları İstanbulspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Solwie Energy Fatih Karagümrük-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Atatürk Olimpiyat)

Sakaryaspor-Erzurumspor (Yeni Sakarya Atatürk)

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Manisa FK (11 Nisan)

Central Hospital Ümraniyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

MKE Ankaragücü-Ahlatcı Çorum FK (Eryaman)

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Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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