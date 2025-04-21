Trendyol 1. Lig 35. Haftası Sonuçlandı
Trendyol 1. Lig'in 35. haftası, Alagöz Holding Iğdır FK'nın Sakaryaspor'u 4-0 yenmesiyle sona erdi. Kocaelispor, Süper Lig'e çıkmayı garantileyerek önemli bir başarı elde etti.
Trendyol 1. Lig'in 35. haftası bugün oynanan tek maçla sona erdi.
Haftanın kapanış müsabakasında Alagöz Holding Iğdır FK, Sakaryaspor'u 4-0 mağlup etti.
Solwie Energy Fatih Karagümrük'ün Geosis Boluspor'a 1-0 yenildiği haftada lider Kocaelispor, maçını henüz oynamadan önce Süper Lig'e yükselmeye hak kazandı.
Süper Lig'i garantileyen Kocaelispor, Esenler Erokspor'a 3-1 mağlup olurken, Gençlerbirliği de Teksüt Bandırmaspor'la 1-1 berabere kaldı.
Sonuçlar
Trendyol 1. Lig'de 35. hafta maçlarında alınan sonuçlar şunlar:
Manisa FK-MKE Ankaragücü: 2-1
Erzurumspor FK-Uğur Okulları İstanbulspor: 1-2
Siltaş Yapı Pendikspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 0-2
Geosis Boluspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: 1-0
Amed Sportif Faaliyetler-Ahlatcı Çorum FK: 1-0
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Central Hospital Ümraniyespor: 0-1
Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Adanaspor: 0-4
Esenler Erokspor-Kocaelispor: 3-1
Gençlerbirliği-Teksüt Bandırmaspor: 1-1
Alagöz Holding Iğdır FK-Sakaryaspor: 4-0
Puan durumu
Ligde 35. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KOCAELİSPOR
|35
|20
|9
|6
|61
|32
|29
|69
|2.SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK
|35
|17
|9
|9
|52
|33
|19
|60
|3.GENÇLERBİRLİĞİ
|35
|16
|11
|8
|46
|34
|12
|59
|4.ERZURUMSPOR FK
|35
|17
|7
|11
|50
|30
|20
|58
|5.TEKSÜT BANDIRMA SPOR
|35
|15
|12
|8
|48
|43
|5
|57
|6.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR
|35
|17
|4
|14
|56
|36
|20
|55
|7.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|35
|13
|15
|7
|39
|30
|9
|54
|8.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|35
|14
|10
|11
|43
|31
|12
|52
|9.ESENLER EROKSPOR
|35
|13
|13
|9
|53
|44
|9
|52
|10.GEOSİS BOLUSPOR
|35
|14
|10
|11
|45
|36
|9
|52
|11.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|35
|14
|9
|12
|57
|45
|12
|51
|12.AHLATCI ÇORUM FK
|35
|13
|12
|10
|47
|40
|7
|51
|13.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR
|35
|13
|11
|11
|45
|39
|6
|50
|14.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL
|35
|12
|9
|14
|40
|44
|-4
|45
|15.SAKARYASPOR
|35
|11
|12
|12
|45
|53
|-8
|45
|16.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|35
|12
|5
|18
|45
|50
|-5
|41
|17.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR
|35
|11
|7
|17
|43
|49
|-6
|40
|18.MKE ANKARAGÜCÜ
|35
|11
|6
|18
|43
|46
|-3
|39
|19.ADANASPOR
|35
|7
|9
|19
|32
|59
|-27
|30
|20.FITMENS GÖMLEK YENİ MALATYASPOR
|35
|0
|0
|35
|13
|129
|-116
|-21
Gelecek hafta
Ligin 36. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
Kocaelispor-Geosis Boluspor (Yıldız Entegre Kocaeli)
Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Yeni Malatya)
Adanaspor-Gençlerbirliği (Yeni Adana)
Teksüt Bandırmaspor-Esenler Erokspor (Bandırma 17 Eylül)
Uğur Okulları İstanbulspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
Solwie Energy Fatih Karagümrük-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Atatürk Olimpiyat)
Sakaryaspor-Erzurumspor (Yeni Sakarya Atatürk)
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Manisa FK (11 Nisan)
Central Hospital Ümraniyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
MKE Ankaragücü-Ahlatcı Çorum FK (Eryaman)