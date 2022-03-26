Yine sihrini yaptı! Galatasaray'ın istediği Beka Beka, Emre Belözoğlu için İstanbul'da - Haberler

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Yine sihrini yaptı! Galatasaray'ın istediği Beka Beka, Emre Belözoğlu için İstanbul'da

Spor
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Türk kulüplerine 7 Nisan'a kadar Ukrayna ve Rusya'dan transfer yapma izni verilmesinin ardından Başakşehir, ismi Galatasaray'la anılan Beka Beka'da büyük çalım attı. Emre Belözoğlu'nun talebi üzerine gündeme alınan Fransız futbolcu, Başakşehir için İstanbul'a geldi.

Ukrayna-Rusya savaşı sonrası TFF transfer talimatında değişikliğe giderken Türk kulüplerine 7 Nisan'a kadar transfer yapma izni verilmişti. Bu süreci en hareketli geçiren takımlardan biri ise Başakşehir oldu.

Transfer onun işi! Galatasaray'ın istediği Beka Beka, Emre Belözoğlu için İstanbul'da

BAŞAKŞEHİR DEVREYE GİRDİ

Turuncu-Lacivertliler, ismi bir süredir Galatasaray'la da anılan Lokomotiv Moskovalı Alexis Beka Beka'yı Emre Belözoğlu'nun talebi üzerine gündemine aldı. Fanatik'teki habere göre; Rusya ekibinde forma giyen 20 yaşındaki Alexis Beka Beka'nın İstanbul'da Başakşehir yöneticileriyle bir görüşme yaptığı ifade edildi. Rakam üzerinde son pürüzlerin giderildikten sonra anlaşmanın tamamlanması bekleniyor.

Transfer onun işi! Galatasaray'ın istediği Beka Beka, Emre Belözoğlu için İstanbul'da

17 MAÇTA FORMA GİYDİ

20 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu, bu sezon Lokomotiv Moskova ile toplamda 17 maçta forma giydi ve 3 asist yaptı.

Transfer onun işi! Galatasaray'ın istediği Beka Beka, Emre Belözoğlu için İstanbul'da

Transfer onun işi! Galatasaray'ın istediği Beka Beka, Emre Belözoğlu için İstanbul'da

Spor

Medipol Başakşehir Fk, Emre Belözoğlu, Galatasaray, Spor, Haberler

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