TransAnatolia, 20 Ağustos'ta Hatay'dan start alacak

Rally Raid yarışlarından TransAnatolia, 12'nci yılında Hatay'dan start almaya hazırlanıyor. 20 Ağustos'ta Hatay Expo alanından start alacak yarış, 27 Ağustos'ta Eskişehir'de sona erecek.

2010 yılından bu yana otomobil sporları ile turizmi birleştirerek Türkiye'nin eşsiz coğrafyasını, kültürel ve doğal güzellikleriyle tüm dünyaya tanıtan TransAnatolia'nın bu yıl 12'ncisi düzenlenecek. Motosiklet, 4x4 Otomobil, Kamyon, Quad ve SSV kategorilerinde ve yol dışı etaplarda gerçekleşecek TransAnatolia, 20 Ağustos'ta Hatay Expo alanından start alarak, 27 Ağustos'ta Eskişehir'de sonlanacak. Hatay Expo Alanı'nda gerçekleştirilen TransAnatolia'nın tanıtım toplantısında, yarış hakkında bilgi veren TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar, yarışlara yerli ve yabancı olmak üzere 100'ün üzerinde sporcu beklediklerini söyledi. TransAnatolia'nın sadece bir yarış değil aynı zamanda bir turizm organizasyonu olduğunu belirten Büyükpınar, "Türkiye'nin tanıtılması bizim için çok önemli. Bu konuda hem Turizm Bakanlığı hem Spor Bakanlığı hem de Sağlık Bakanlığı gibi pek çok kuruluş destekçimiz. Yaklaşık 700 ile bin arasında kişiyi 7 gün süresince yaklaşık 2 bin 500-3 bin kilometre arasında bir rotada taşıyoruz. Yarışa bütün arazi yeteneği olan araçlar katılabiliyor. Yarışta hem profesyoneller hem de amatörlerin katılabileceği farklı kategoriler bulunuyor. Yarışımıza destek sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

Tanıtım toplantısına, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör ve çok sayıda basın mensubu katılım gösterdi.