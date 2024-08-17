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Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan'ın annesi, Abdullah Avcı'yı tehdit etti

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Trabzonspor'un genç futbolcusu Enis Destan'ın annesi Gül Destan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla teknik direktör Abdullah Avcı için çok sert ifadeler kullandı. "Oğlum Enis ile aranızda ne sorun var?" diyerek Avcı'ya seslenen Gül Destan, "Enis son derece üzgün, bir de siz üzerine gidiyorsunuz, neden? Enis'in kılına zarar gelirse dünyayı dar ederim, bunu herkes bilsin! Oğlumla uğraşmayın sonra sizinle de uğraşırlar, bilmem anlatabildim mi!" ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da Enis Destan krizi yaşanıyor. Ligin ilk haftasındaki Sivasspor karşılaşmasında 87. dakikada UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rapid Wien mücadelesinde ise 67. dakikada oyuna dahil olan Enis'in annesi Gül Destan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla bu duruma sert tepki göstererek bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı'yı hedef aldı.

"DÜNYAYI DAR EDERİM"

Abdullah Avcı'ya seslenen Gül Destan, "Sayın hocam, buradan sesleniyorum, oğlum Enis ile aranızda ne sorun var? Enis oynamak istiyor, siz son 5 veya 10 dakika süre veriyorsunuz. O yetmiyor bir de ters konuşuyorsunuz. Takım kaç haftadır yeniliyor. Enis son derece üzgün, bir de siz üzerine gidiyorsunuz, neden? Enis'in kılına zarar gelirse dünyayı dar ederim, bunu herkes bilsin!" dedi.

Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan'ın annesi, Abdullah Avcı'yı tehdit etti

"ENİS'E HAKARET EDEMEZSİNİZ"

Enis'in takımın 1. forveti olması gerektiğini söyleyen Destan, "Enis pırıl pırıl, yetenekli pivot santrfor. Süre verildiği takdirde elinden gelenin fazlasını yapıyor. Lakin diğerlerinin 90 dakika süre alıp da hiç katkıda bulunmadığı gibi Enis takım için sahada savaş verirken hakemle tartışabilir, gayet normal. Takımı önemsemese, değer vermese umurunda bile olmaz. Bunun için bahanelere sığınıp da Enis'e hakaret edemezsiniz. Siz, defalarca arayarak Enis'i transfer ettiniz. Şimdi neden bu şekilde davranıyorsunuz. "Diğerini 90 dakika, Enis'i 5 dakika" sizin adaletiniz bu mu? Enis'in takımın 1. forveti olması gerekirken..." ifadelerini kullandı.

Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan'ın annesi, Abdullah Avcı'yı tehdit etti

"OĞLUMLA UĞRAŞMAYIN, SİZİNLE DE UĞRAŞIRLAR"

Son olarak Avcı için sert ifadeler kullanan Destan, "Sizlere diyorum ki; Oğlumla uğraşmayın sonra sizinle de uğraşırlar, bilmem anlatabildim mi! Oğlunuz yaşında, bir baba gibi davranın kaybetmezsiniz, kazanırsınız" diyerek sözlerini noktaladı.

Gül Destan'ın paylaşımları;

Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan'ın annesi, Abdullah Avcı'yı tehdit etti

Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan'ın annesi, Abdullah Avcı'yı tehdit etti

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (1)

Ufuk Bektas:

Yanlış olmuş saygıdeğer ablam bu davranış oğluna daha çok zarar verir annelik iç güdünüzü anlıyorum fakat o erişkin bir birey keşke olmasaydı

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