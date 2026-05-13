Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali: Gençlerbirliği - Trabzonspor: 1-2

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Ali Yılmaz, Gökhan Barcın, Mehmet Kısal

NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ: Erhan Erentürk - Fıratcan Üzüm, Yiğit Hamza Aydar, Arda Çelik, Hanousek, Diabate, Erk Arda Aslan (Dk. 74 Tongya), Samed Onur, Furkan Ayaz Özcan, Göktan Gürpüz, Ensar Kemaloğlu (Dk. 83 Dele-Bashiru)

TRABZONSPOR: Onana - Pina, Salih Malkoçoğlu, Nwaiwu, Lovik (Dk. 65 Ozan Tufan), Oulai (Dk. 90+8 Boran Başkan), Bouchouari, Zubkov (Dk.65 Umut Nayir), Muçi, Nwakaeme (Dk. 65 Felipe Augusto), Onuachu

GOLLER: Dk. 62 Erk Arda Aslan (Natura Dünyası Gençlerbirliği) - Dk. 78 Arda Çelik (Kendi Kalesine), Dk. 90+2 Ernest Muçi (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Samed Onur, Erk Arda Aslan, Fıratcan Üzüm, Furkan Ayaz Özcan, Dele-Bashiru (Natura Dünyası Gençlerbirliği) - Bouchouari, Muçi, Ozan Tufan (Trabzonspor)

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Natura Dünyası Gençlerbirliği sahasında Trabzonspor'a 2-1 yenildi. Bordo-mavililer, bu sonuçla 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da oynanacak finalde TÜMOSAN Konyaspor'un rakibi oldu.

5'inci dakikada Trabzonspor etkili geldi. Sol kanattan gelişen atakta Nwakaeme, ceza sahasına girdikten sonra ortasını yaptı. Savunma son anda araya girdi.

11'inci dakikada Nwakaeme'nin sol kanattan yaptığı ortada arka direkte Pina'nın çevirmek istediği top savunmaya çarparak tehlike bölgesinden çıktı.

20'nci dakikada Natura Dünyası Gençlerbirliği'nde Samed'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan çektiği şut takım arkadaşından geri döndü.

37'nci dakikada Natura Dünyası Gençlerbirliği etkili geldi. Furkan'ın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Fıratcan'ın şutu savunmaya çarparak kornere çıktı.

İlk yarı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

46'ncı dakikada Trabzonspor etkili geldi. Nwakaeme'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Muci, son çizgiye inerek ortasını yaptı ancak arka direkte Arda Çelik topu uzaklaştırdı.

62'nci dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Orta alanda kazanılan top sonrası Diabate'nin pasında sol kanatta topla buluşan Arda Aslan, ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

78'inci dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Muçi'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Arda Çelik ters bir kafa vuruşuyla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-1.

81'inci dakikada Trabzonspor ikinci gole çok yaklaştı. Augusto'nun sağ çaprazdan kale alanına çevirdiği topu ön direkte Umut ıskaladı. Arka direkte topu önünde bulan Onuachu'nun şutunda Arda Çelik yaptığı müdahaleyle mutlak golü önledi.

83'üncü dakikada Trabzonspor gole çok yaklaştı. Augusto'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

87'nci dakikada Gençlerbirliği etkili geldi. Tongya'nın pasında savunma arkasına sarkan Furkan'ın ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Onana gole izin vermedi.

90+2'nci dakikada Trabzonspor öne geçti. Ozan'ın pasında sol kanatta topla buluşan Muçi, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 1-2.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı