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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği ile karşılaşacak

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idmanla maçın hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla Ankara'ya hareket etti. Karşılaşma Eryaman Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Trabzonspor, Ankara'ya gitti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan idmanla maçın hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, özel uçakla Ankara'ya hareket etti.

Trabzonspor'un yeni transferi Thomas Meunier'in de dahil olduğu bordo-mavili kafilede, Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Rayyan Baniya, Joaquin Fernandez, Stefano Denswil, Filip Benkovic, Eren Elmalı, Oğuzhan Yılmaz, Mehmet Can Aydın, Berat Özdemir, Batista Mendy, Umut Güneş, Kerem Şen, Enis Bardhi, Göktan Gürpüz, Ognjen Bakic, Abdurrahman Bayram, Edin Visca, Mahmoud Trezeguet, Poyraz Efe ve Enis Destan yer aldı.

Eryaman Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mert Güzenge yönetecek.

Kaynak: AA / Spor

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