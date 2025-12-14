Haberler

Trabzonspor ve Beşiktaş'ın 11'leri belli oldu! İki takımda da büyük sürprizler

Trabzonspor ve Beşiktaş'ın 11'leri belli oldu! İki takımda da büyük sürprizler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta maçında Trabzonspor ile Beşiktaş karşılaşacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

  • Trabzonspor ve Beşiktaş arasındaki Trendyol Süper Lig maçı 14 Aralık Pazar günü saat 20.00'de Papara Park'ta oynanacak.
  • Trabzonspor'un ilk 11'i Onana, Ozan, Serdar, Batagov, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Olaigbe ve Augusto'dan oluşuyor.
  • Beşiktaş'ın ilk 11'i Ersin, Gökhan, Paulista, Djalo, Emirhan, Ndidi, Orkun, Rashica, Cerny, El Bilal ve Abraham'dan oluşuyor.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 14 Aralık Pazar günü Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

MAÇ SAAT 20.00'DE

Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Mücadele beİN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak Alper Çetin görev yapacak.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Ozan, Serdar, Batagov, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Augusto.

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Djalo, Emirhan, Ndidi, Orkun, Rashica, Cerny, El Bilal, Abraham.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Kanser tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, hayatını kaybetti

Kanser tedavisi gören belediye başkanı hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de fesih kararı

Kadro dışı bırakılan yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor
Suriyelilerle ilgili çarpıcı karar! Erdoğan devreye girdi, ikinci aşamaya geçildi

Yüz binlerce Suriyeli için yeni karar! Erdoğan resmen devreye girdi
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden dengeleri değiştirecek transfer

Resmen açıklandı: Arda'dan dengeleri değiştirecek transfer
İsmail Kartal için sürpriz iddia: Geri dönüyor

Sürpriz iddia: İsmail Kartal geri dönüyor! İşte o takım
Fenerbahçe'de fesih kararı

Kadro dışı bırakılan yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor
Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! Pazartesi 21 ile lapa lapa kar yağacak

Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! 21 ile lapa lapa kar yağacak
Berke Özer'e Premier Lig'den dev talip

İşte Guardiola'nın City'e istediği Türk yıldız
Şehit pilotun eşinin paylaşımı yürekleri dağladı: 609 no'lu uçak...

Şehit pilotun eşinden yürek dağlayan paylaşım: Nereden bilebilirdim…
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: En az 12 ölü, 27 yaralı

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Mehmet Akif Ersoy'dan yeni açıklama: 'Akif'i patlatacağım' diyerek sağda solda gezenler var

Yeni açıklamasında çarpıcı detay: 'Akif'i patlatacağım' diyerek...
Bomba iddia: TMSF, Ela Rümeysa Cebeci'nin görevine son verdi

Fotoğraf iddiası ses getirmişti! Ünlü spikeri de kanaldan kovdular
Yunanistan'da olay görüntü! Başbakanı durdurup alkolmetre üflettiler

Yanlış duymadınız! Alkolmetre üfletilen kişi ülkenin başbakanı
Trump'tan Suriye'deki kanlı saldırıya tepki: Çok ciddi bir misilleme olacak

Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Trump resmen tehdit etti
title