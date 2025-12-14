Trabzonspor ve Beşiktaş'ın 11'leri belli oldu! İki takımda da büyük sürprizler

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 14 Aralık Pazar günü Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

MAÇ SAAT 20.00'DE

Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Mücadele beİN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak Alper Çetin görev yapacak.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Ozan, Serdar, Batagov, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Augusto.

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Djalo, Emirhan, Ndidi, Orkun, Rashica, Cerny, El Bilal, Abraham.