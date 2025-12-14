Trabzonspor ve Beşiktaş'ın 11'leri belli oldu! İki takımda da büyük sürprizler
Trendyol Süper Lig'in 16. hafta maçında Trabzonspor ile Beşiktaş karşılaşacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
- Trabzonspor ve Beşiktaş arasındaki Trendyol Süper Lig maçı 14 Aralık Pazar günü saat 20.00'de Papara Park'ta oynanacak.
- Trabzonspor'un ilk 11'i Onana, Ozan, Serdar, Batagov, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Olaigbe ve Augusto'dan oluşuyor.
- Beşiktaş'ın ilk 11'i Ersin, Gökhan, Paulista, Djalo, Emirhan, Ndidi, Orkun, Rashica, Cerny, El Bilal ve Abraham'dan oluşuyor.
MAÇ SAAT 20.00'DE
Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Mücadele beİN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak Alper Çetin görev yapacak.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Onana, Ozan, Serdar, Batagov, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Augusto.
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Djalo, Emirhan, Ndidi, Orkun, Rashica, Cerny, El Bilal, Abraham.