Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki 6 gollü muhteşem düelloda kazanan yok

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadele 3-3 berabere bitti.

PERDEYİ TAMMY ABRAHAM AÇTI

18. dakikada Beşiktaş, golü buldu. Sağ taraftan Rashica'nın ortasında, savunmada Serdar Saatçı'nın havalandırdığı topu Toure, omzuyla Abraham'a indirdi. Bu futbolcu da altıpas çizgisinin hemen gerisinden ayağının içiyle meşin yuvarlağı kaleci Onana'nın üzerinden filelere yolladı.

BEŞİKTAŞ'TAN ÜST ÜSTE GOLLER

22. dakikada Beşiktaş, farkı 2'ye çıkardı. Toure'nin pasında, ceza alanı sağ çaprazında Cerny'in yerden şutunda top kaleci Onana'nın solundan filelere gitti.

TRABZONSPOR'DAN CEVAP GECİKMEDİ

25. dakikada Trabzonspor, farkı 1'e indirdi. Zubkov'un sağdan ortasın, savunmada Paulista'nın kafa ile uzaklaştırmak istediği topu ceza yayı üzerinden Muçi, şık bir vuruşla kaleci Ersin Destanoğlu'nun solundan filelerle buluşturdu.

FARK YENİDEN İKİYE ÇIKTI

31. dakikada Beşiktaş, farkı tekrar 2'ye çıkardı. Rasciha'nın ceza alanı sağ tarafında pasında, Cerny, meşin yuvarlağı uygun durumda filelere yollayarak kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti.

BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ KALDI

38. dakikada Video Yardımcı Hakem'in (VAR) uyarısıyla Ozan Tufan'ın aşil tendonuna basan Toure, kırmızı kart gördü.

TRABZONSPOR OULAI İLE UMUTLANDI

63. dakikada Trabzonspor skoru 3-2'ye getirdi. Trabzonspor atağında Zubkov'un şutunda Oulai'ye çarpan top, kaleci Ersin'i şaşırtarak sağ köşeden ağlarla buluştu.

ZUBKOV İLE SKORA DENGE GELDİ

Karşılaşmanın 83. dakikasında Trabzonspor maça denge getirdi. Trabzonspor'da Zubkov'un sağ çaprazdan sol ayağıyla vuruşunda top sol köşeden ağlarla buluştu. Maçta denge var!

DEV MAÇTA KAZANAN YOK

Maçın geri kalanında başka gol olmadı ve mücadele berabere bitti. Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, 35 puana, konuk ekip Beşiktaş ise 26 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Trabzonspor, Gençlerbirliği deplasmanına gidecek. Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.