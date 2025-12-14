Haberler

Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki 6 gollü muhteşem düelloda kazanan yok

Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki 6 gollü muhteşem düelloda kazanan yok
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta maçında Trabzonspor ile Beşiktaş 3-3 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

  • Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan Trendyol Süper Lig maçı 3-3 berabere sonuçlandı.
  • Maçta Beşiktaş'ın gollerini Tammy Abraham ve Cerny (2 gol), Trabzonspor'un gollerini ise Muçi, Oulai ve Zubkov attı.
  • Maç sonunda Trabzonspor 35, Beşiktaş ise 26 puan elde etti.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadele 3-3 berabere bitti.

PERDEYİ TAMMY ABRAHAM AÇTI

18. dakikada Beşiktaş, golü buldu. Sağ taraftan Rashica'nın ortasında, savunmada Serdar Saatçı'nın havalandırdığı topu Toure, omzuyla Abraham'a indirdi. Bu futbolcu da altıpas çizgisinin hemen gerisinden ayağının içiyle meşin yuvarlağı kaleci Onana'nın üzerinden filelere yolladı.

Trabzonspor ve Beşiktaş arasındaki 6 gollü muhteşem düelloda kazanan yok

BEŞİKTAŞ'TAN ÜST ÜSTE GOLLER

22. dakikada Beşiktaş, farkı 2'ye çıkardı. Toure'nin pasında, ceza alanı sağ çaprazında Cerny'in yerden şutunda top kaleci Onana'nın solundan filelere gitti.

TRABZONSPOR'DAN CEVAP GECİKMEDİ

25. dakikada Trabzonspor, farkı 1'e indirdi. Zubkov'un sağdan ortasın, savunmada Paulista'nın kafa ile uzaklaştırmak istediği topu ceza yayı üzerinden Muçi, şık bir vuruşla kaleci Ersin Destanoğlu'nun solundan filelerle buluşturdu.

Trabzonspor ve Beşiktaş arasındaki 6 gollü muhteşem düelloda kazanan yok

FARK YENİDEN İKİYE ÇIKTI

31. dakikada Beşiktaş, farkı tekrar 2'ye çıkardı. Rasciha'nın ceza alanı sağ tarafında pasında, Cerny, meşin yuvarlağı uygun durumda filelere yollayarak kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti.

Trabzonspor ve Beşiktaş arasındaki 6 gollü muhteşem düelloda kazanan yok

BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ KALDI

38. dakikada Video Yardımcı Hakem'in (VAR) uyarısıyla Ozan Tufan'ın aşil tendonuna basan Toure, kırmızı kart gördü.

TRABZONSPOR OULAI İLE UMUTLANDI

63. dakikada Trabzonspor skoru 3-2'ye getirdi. Trabzonspor atağında Zubkov'un şutunda Oulai'ye çarpan top, kaleci Ersin'i şaşırtarak sağ köşeden ağlarla buluştu.

Trabzonspor ve Beşiktaş arasındaki 6 gollü muhteşem düelloda kazanan yok

ZUBKOV İLE SKORA DENGE GELDİ

Karşılaşmanın 83. dakikasında Trabzonspor maça denge getirdi. Trabzonspor'da Zubkov'un sağ çaprazdan sol ayağıyla vuruşunda top sol köşeden ağlarla buluştu. Maçta denge var!

DEV MAÇTA KAZANAN YOK

Maçın geri kalanında başka gol olmadı ve mücadele berabere bitti. Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, 35 puana, konuk ekip Beşiktaş ise 26 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Trabzonspor, Gençlerbirliği deplasmanına gidecek. Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıHasan YILDIZ:

maç yayınında bile derbi diyorlar ya , deliriyorum , bilmeyenler öğrensin DERBİ aynı şehrin takımları arasında oynanan maçta kullanılabilir, örneğin Göztepe Karşıyaka gibi , lütfen cahil cahil böyle maçlara derbi demeyin

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarınuri tunca:

İddia oynuyor bunlar jurasek gol da atmadı pasda vermedi belliydi maçın başında 3-1 iken dedim bir kırmızı var maç 3-3 bitecek diye bu iddia bitmeden dogru maç olmaz

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıPoyraz:

Perişan bjk yı yenemiyorsan büyük hoca olmazsınız Fatih hoca

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFURTANA Suleyman:

Orkun Kokcu ve Toure hemen ihrac hemen yonetim de istifa bu nedir yaa..

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZazabey:

Ben bunca yıldır böyle rezil bir beşiktaş izlemedim. topun arkasına geçip rakibin oynamasına izin veren hücum oyuncuları çıkarıp ardı ardına defans oyuncularını alan adam da nasıl bir oyun aklı var yada beşiktaşta olduğundan haberi varmı bu Sergen'in. hiç mi 10 kişiyle oynayan beşiktaş görmedik biz. sergen geldiğinden beri bahanelerle yol almaya devam ediyor. acilen yönetiminde teknik ekibinde Beşiktaş'tan gitmesi gerek böyle bir oyun ve böyle bir beşiktaşı asla kabul etmiyoruz.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Dünyanın en iyi 100 çorbası' listesinde Türk lezzeti ikinci sırada! Ne mercimek ne kelle paça

"Dünyanın en iyi 100 çorbası" listesinde Türk lezzeti ikinci sırada
Türk çiftçisi çöpe atıyor, Avrupa'da kilosu 35 bin TL'den satılıyor

Türk çiftçisi ot diye atıyor, Avrupa'da kilosu 35 bin TL'den satılıyor
Ünlü oyuncu Beste Kökdemir, oğlu ile ilk fotoğrafını paylaştı

Ünlü oyuncudan oğluyla ilk poz: Kalbim...
Bilal Erdoğan: İçimizdeki hainlere verdiğimiz primlerle Cumhurbaşkanı'mızın gücünü azalttık

Bilal Erdoğan'dan gündem yaratacak "hain" çıkışı
İsrail'den bir açıklama daha! Hanuka kutlamalarındaki saldırı sonrası ipler gerildi

Hanuka kutlamalarındaki kanlı saldırı sonrası ipler gerildi
Son halini gören gözlerine inanamadı! Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş adeta eridi

Bülent Serttaş'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Adeta eridi
'Dünyanın en iyi 100 çorbası' listesinde Türk lezzeti ikinci sırada! Ne mercimek ne kelle paça

"Dünyanın en iyi 100 çorbası" listesinde Türk lezzeti ikinci sırada
Türk çiftçisi çöpe atıyor, Avrupa'da kilosu 35 bin TL'den satılıyor

Türk çiftçisi ot diye atıyor, Avrupa'da kilosu 35 bin TL'den satılıyor
Ünlü oyuncu Beste Kökdemir, oğlu ile ilk fotoğrafını paylaştı

Ünlü oyuncudan oğluyla ilk poz: Kalbim...
Suriyelilerle ilgili çarpıcı karar! Erdoğan devreye girdi, ikinci aşamaya geçildi

Yüz binlerce Suriyeli için yeni karar! Erdoğan resmen devreye girdi
Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! Pazartesi 21 ile lapa lapa kar yağacak

Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! 21 ile lapa lapa kar yağacak
Zelenski'nin Almanya'daki karşılanma şekli diplomatik protokol tartışması yarattı

Putin'in keyfini yerine getirecek görüntü! Zelenski'ye soğuk duş
Benzine 2 lira 2 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Tarih netleşti, dev indirim geliyor
Kocaelispor, Fatih Karagümrük'ü 90+2'de üzdü! İki takımda puanları paylaştı

Tam kazandım derken 90+2'de gelen golle yıkıldılar
Hollywood devinden Gaziantepli yüzük ustasına dava

Hollywood Gaziantep'e karşı! Yüzük ustası dev yapımcıyla davalık oldu
title