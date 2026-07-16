Metehan Mimaroğlu: Trabzon'a Katık Vermek İçin Elimden Geleni Yapacağım

TRABZONSPOR'UN yeni transferi Metehan Mimaroğlu basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Tecrübeli oyuncu Trabzon'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "İnşallah güzel günler bizi bekliyor. Buraya katık verebilmek için elimden gelen her şeyin fazlasını yapacağım. Çok mutluyum" dedi.

Trabzonspor'un yeni transferi Metehan Mimaroğlu, bordo-mavili takımın bu akşam gerçekleştirilen antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gençlerbirliği'nden Trabzonspor'a transfer olan Metehan Mimaroğlu, Trabzon'da olmaktan dolayı mutluğu olduğunu belirterek, "Ben burayı çok seviyorum. Ben de bu topraklarda doğdum büyüdüm. Rize'de doğdum. Babam, ben, ailem burada büyüdük. Çok seviyorum hem insanını hem o sıcakkanlılığı, çok hakimim. İnşallah güzel günler bizi bekliyor" diye konuştu.

'HİÇBİR ZAMAN MÜCADELEYİ BIRAKMADIM'

Takımdaki rekabete ilişkin konuşan Metehan Mimaroğlu, "Tabi ki tatlı rekabet her zaman olacak. Aral oynadığı zaman en büyük destekçisi ben olacağım. Saviolo da oynadığı zaman yine en büyük destekçisi ben olacağım. Ben oynadığım zaman eminim ki onlar da aynı şeyi düşünecektir. Ben hiçbir zaman mücadeleyi bırakmadım. En büyük destekçim de bu konuda eşim oldu. Ona da buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Ne iş yaparsanız yapın mücadeleyi bırakmamanız gerekiyor. Çok takımda oynadım ve her ligde tecrübem var. Ama burası tabi ki çok özel benim için. Buraya ulaşmak. Burada göstereceğim performans beni daha mutlu edecek. Buraya katık verebilmek için elimden gelen her şeyin fazlasını yapacağım. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

'TRABZONSPOR'DAN TEKLİF ALDIĞINDA BAŞKA BİR ŞEY DÜŞÜNMENE GEREK KALMIYOR'

Trabzonspor'dan teklif aldığı anda çok mutlu olduğunu anlatan Mimaroğlu, "Çok kısa sürede zaten transfer süreci tamamlandı. Diğer takımlara teşekkür edip Trabzonspor'un teklifini direkt kabul ettim. Bana da bu yakışırdı. Trabzonspor'dan teklif aldığın zaman başka bir şey düşünmene gerek kalmıyor. Çok sevdiğim bir yer, bu toprakları çok seviyorum. Burası benim için çok özel ve ayrı. Burada bugüne kadar oynadığım tüm kulüplerden daha büyük bir özveriyle oynayacağım diyebilirim" dedi.

'ONUACHU VE UMUT'U GOL YOLLARINNDA BESLEMEK İSTİYORUM'

Trabzonspor'un forvet oyuncularına gol konusunda yardımcı olmak istediğinin altını çizen Mimaroğlu, "Oyun planları hocaya ve takıma göre değişiyor. Geçen sene farklı bir oyun planımız vardı. Gençlerbirliği'nde daha çok geçiş oyunları oynuyorduk. Bu sezon kaleye daha çok yakın oynayacağımızı düşünüyorum. Fatih hocamın da bu konuda oyun planları çok net, bize dün aktardı onu ve analizlerimizi yaptık. Sahada da çalışmalarına başladık. Ben de gole yakın bir oyuncuyum, gol katkısı vermek, hep golü arayan bir oyuncuyum. Gol ya da asist yapacağımı düşünüyorum inşallah. Onuachu ve Umut hava hakimiyeti iyi olan oyuncular, onları beslemek lazım, benim de böyle bir kabiliyetim olduğunu düşünüyorum. İnşallah onlara gol konusunda yardımcı olacağım" ifadelerinde bulundu.

'HER ZAMAN ÖĞRENMEYE AÇIĞIM'

Futbolculuk yaşantısı boyunca çalışmayı hiçbir zaman bırakmadığının söyleyen Metehan, "Yaşadığım şeylerden edindiğim tecrübelerle alakalı. Belirli bir yaşa geldikten sonra daha iyi pozisyon alma, diyebiliriz, oyunun içini daha iyi okuyabilme diyebiliriz. Keza çalışma da çok büyük önem taşıyor bu konuda. Ben de çalışmayı hiçbir zaman bırakmadım. Her zaman kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Futbola başladığım günden itibaren her zaman öğrenmeye açığım, her zaman eksiklerimi analiz edip bunun üzerine düzeltmeye yönelik antrenmanlar yapıyorum" ifadelerini kullandı.

'TRABZONSPOR'UN ÖNCELİKLİ HEDEFİ HER ZAMAN ŞAMPİYONLUKTUR'

Trabzonspor'un bulunduğu her kulvarda öncelikli hedefinin her zaman şampiyonluk olduğuna vurgu yapan Metehan Mimaroğlu, "Baskıdan ziyade taraftarlar bizim her zaman destekçimiz, Trabzonspor'un bulunduğu her kulvarda öncelikli hedef her zaman şampiyonluktur. Ben bunun bilincindeyim. Bunun için de bütün özverimi sahaya yansıtacağım. Her zaman, her maçı Trabzonspor kazanmak için oynar. İç saha deplasman fark etmez. Bunun için hem baskılı oyun hem de galibiyete en kısa sürede ulaşma oyununu geliştiriyoruz içerde. Bir problem yaşayacağımızı da düşünmüyorum. İnşallah sonu güzel olur" dedi.

'GEÇEN YILKİ MAÇLAR ÇOK GÜZELDİ'

Geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği forması altında Trabzonspor'a attığı golden sonra bordo-mavili taraftarların kendisini alkışlamasına ilişkin duygularını da aktaran tecrübeli oyuncu, "Gerçekten Pina ile güzel bir ikili mücadele yaşadık iki maçta da. O da çok iyi dinamik bir oyuncu. Beni ligde zorlayan sağ beklerin başında geliyor. Birbirimizin performansını yukarı çektik. Çünkü maçlar da çok güzeldi. Özellikle son maç çok stresliydi geçen sene Gençlerbirliği adına. Son golümde hem çok uzun mesafe topu sürüp bitiriş yaptım taraftarın alkışını duyunca sevinmek bana yakışmazdı. Ben de burada doğup büyüdüğüm için sevinmek bana yakışmazdı ben de onlara alkışla karşılık verdim" dedi.

'ÜÇ KULVARDA DA BÜTÜN MAÇLARIMIZI KAZANMAK İÇİN OYNAYACAĞIZ'

Yeni sezonda baskılı ve tempolu bir futbol oynayacaklarını söyleyen Metehan Mimaroğlu, şöyle konuştu:

"Kampın ilk bölümü çok yoğun geçti fiziksel anlamda. Taktik kısmına yeni yeni başlıyoruz. Fatih hocanın çok fazlasıyla planı var. Bu bizi çok mutlu ediyor. Bize dünkü analizlerde de bahsetti. Hocamız ne istediğini bize net şekilde anlatıyor. Kesinlikle taraftara şunu söyleyebilirim, baskılı ve tempolu bir oyun oynayacağız, içerde ve dışarda fark etmeksizin tek düşüncemiz o maçı kazanmak olacak. Yarışacağımız üç kulvarda da tüm maçlarımızı kazanmak için oynayacağız ve inşallah hepsinde kupaya uzanmak istiyoruz."

TRABZONSPOR'DA YOĞUN TEMPO SÜRÜYOR

Öte yandan bordo-mavili takım, yeni sezon hazırlıklarını bugün 18.00'de yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. Kuvvet çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Bordo-mavililerde sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden Batagov sağlık ekibi ile çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilirken, izinli olan Cihan Çanak, Cabral, Pina, Göktan ile sağ dizinde sıkıntısı olan Okay Yokuşlu ve hafif rahatsızlığı bulunan Mustafa Eskihellaç akşam gerçekleştirilen antrenmanda yer almadı.

Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı