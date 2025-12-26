Onuachu: En güzel an kupa kazanmak

Nurgül GÜNAYDIN/TRABZON, –TRABZONSPOR'un 11 golle takımın en skorer ismi Paul Onuachu, kulüp dergisinde kariyer hedeflerini, saha içi karakterini ve özel yaşamına dair samimi değerlendirmelerde bulundu. Nijeryalı forvet, bir futbolcunun zirvesini kupa kazanmak olarak tanımlarken mental gücünün ve mücadele anlayışının kendisini motive eden en önemli unsurlar olduğunu söyledi.

Trabzon spor'un gol ayağı Paul Onuachu, hem futbol hem de özel hayatına dair merak edilenleri yanıtladı. Kulüp dergisine konuşan Onuachu, bir sporcunun zirvesini kupayla anlatarak, "Bir futbolcunun yaşayabileceği en güzel şey; kupa kazanmak" dedi. Profesyonel futbolculuğun en zor tarafının, insanların yaşanan psikolojik ve fiziksel zorlukları görmeden değerlendirme yapması olduğunu söyleyen forvet, "İnsanlar psikolojik ve fiziksel olarak ne çektiğinizi görmeden değerlendiriyor" ifadelerini kullandı.

'SİHİRLİ GÜCÜM OLSA YİNE FİNALDE OLURDUM'

Golcü oyuncu, zamanda yolculuk yapma şansına dair "Yılı fark etmez, herhangi bir Şampiyonlar Ligi finalinde oynayıp gol atmak isterdim" ifadelerini kullandı. Özel bir yeteneği olsa bir günlüğüne görünmez olmak istediğini dile getiren Onuachu, futbolcu olmasaydı ticaretle uğraşacağını ifade etti. Golcü oyuncu, yaşam felsefesini ise, "Hiçbir şey moralimi bozamaz" sözleriyle özetledi.

'UNUTULMAZ GOL KONYASPOR'A ATITĞIM GOL'

Kariyerindeki en sevindiği maçın, Midtjylland formasıyla attığı gol olduğunu belirten Onuachu, "Midtjylland'da oynarken benim golümle Manchester United'ı yendiğimiz maç en sevindiğim maçtı. Ancak kaybettiğimiz her maç üzüldüğüm maçtır" dedi. Onuachu unutamadığı golünü Konya spor'a attığı gol olarak dile getirdi.

MENTAL DİRENÇ VE SON SANİYE

Antrenmanda dahi olsa arkadaşlarının umursamaz oynamasının sahada kendisini en çok sinirlendiren şey olduğunu dile getiren Onuachu, sahadaki en güçlü yönünün mental dayanıklılık olduğunu dile getirdi. Onuachu, "Mental olarak güçlü olmam. Son saniyeye kadar mücadele eder, oyundan asla kopmam" dedi. En çok zorlandığı rakibin ise "Virgil Van Dijk" olduğunu söyledi.

SAVAŞÇI VE TUTKULU

Oyun stilini savaşçı ve tutkulu olarak tarif eden golcü oyuncu, antrenmanlarda taktik yerine çift kale maçları tercih ettiğini kaydetti. Onuachu, genç futbolculara en önemli tavsiyesini de şu sözlerle dile getirdi: "Sıkı çalışın, hep mücadele edin ve mütevazı olun."

AİLE KÖKÜ VE ALTIN TAVSİYE

Aldığı en iyi tavsiyenin anne ve babasından geldiğini söyleyen Onuachu, "Devam et, asla durma!" sözlerinin hayatında yön verdiğini belirtti. En büyük korkusunun sevdiği birini kaybetmek olduğunu ifade eden golcü, "Sevdiğim birini kaybetmekten korkarım" dedi. Onuachu, hayatının en önemli gününü "Güzel eşimle evlendiğim gün" diye yanıtladı. Onuachu, asla affetmeyeceği şeyin ise "sahte arkadaşlıklar" olduğunu söyledi.

TAKIM İÇİN EN'LER

Takımın en şakacı futbolcusu için "Christ Oulai", en dakik oyuncu "Edin Visca", en disiplinli oyuncu için "Arseniy Batagov", en sessiz oyuncu için "Mustafa Eskihellaç" yanıtını veren Onuachu, en hırslı oyuncu "Danylo Sikan" en duygusal 'Stefan Savic", en iyi giyinen 'Okay Yokuşlu" en yakışıklı futbolcu "Felipe Augusto, Rayyan Baniya ve Tim Jabol Folcarelli" dedi. En fazla yemek yiyen oyuncu için ise "Rayyan Baniya" yanıtını verdi.

GÜNLÜK HAYATIN SORULARI

En sevdiği rengin "beyaz" olduğunu söyleyen Onuachu, kulüpte en sevdiği yemeğin "tavuk pilav" olduğunu belirtti. Başarılı oyuncu, deplasmana giderken çantasında olmazsa olmazının "telefon ve şarj aleti" olduğunu söyledi. Onuachu, futbol dışında hiçbir aktiviteyi sevmediğini ancak futbol dışındaki spor branşı olarak tenisi tercih ettiğini dile getirdi.

'EN SEVDİĞİM TÜRKÇE KELİME HAYDE'

Türkçe'de en sevdiği kelimenin "Hayde" olduğunu söyleyen Onuachu, hayatının bir kitap olması halinde adının 'Sonsuza dek minnettardım' olacağını dile getirdi. Kış mevsimini daha çok sevdiğini söyleyen başarılı oyuncu, lakabını da "Küçükken, zayıf ve uzun ağaç anlamında seslenirlerdi: Lege Lege. Bir de Opka" olarak açıkladı.