Kılıçdaroğlu tartışmalara noktayı koydu: Kurultayda aday değilim

Kurultayda aday olacak mı? Kılıçdaroğlu tartışmalara noktayı koydu
Boykot çağrısı soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı

Boykot soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı
ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almadı

Ekonomik savaş başlatan Trump'ın listesinde yer almayan tek ülke
Bir ilçe diken üstünde! Yedikleri yemek 300 kişiyi hastanelik etti, 2 kişi yoğun bakımda

300 kişi hastaneye kaldırıldı, 2'si yoğun bakımda! İşletme kapatıldı

Trabzonspor U19 Takımı'nın UEFA Gençlik Ligi'ndeki Başarısı Gurur Kaynağı

Trabzonspor U19 Takımı'nın UEFA Gençlik Ligi'ndeki Başarısı Gurur Kaynağı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Inter'i mağlup ederek UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finale yükselen U19 takımının performansını övgüyle karşıladı ve altyapı konusundaki önemini bir kez daha vurguladı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Inter'i mağlup ederek UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finale yükselen U19 takımının performansının tüm bordo-mavili camiayı gururlandırdığını söyledi.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, UEFA Gençlik Ligi'nde Inter'i 1-0 mağlup ederek yarı finale çıkan U19 takımının gösterdiği performans hakkında açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'un altyapıya verdiği önemin bir kez daha sahada kanıtlandığını belirten Doğan, "U19 takımımızın UEFA Gençlik Ligi'nde sergilediği cesur ve kendine yakışır performans, hepimizi gururlandırdı. Bu başarıda emeği geçen tüm gençlerimizi, teknik ekibimizi ve kulüp çalışanlarımızı yürekten kutluyorum" dedi.

Altyapının kulüp felsefesindeki yerini de değerlendiren Başkan Doğan, "Trabzonspor için altyapı bir seçenek değil, karakter meselesidir. U19 takımımız yalnızca genç yeteneklerin buluştuğu bir ekip değil, kulübümüzün geleceğe bakış açısının en güçlü yansımasıdır. UEFA Gençlik Ligi'nde Juventus, Atalanta ve Inter gibi devlere karşı alınan galibiyetler, sahaya inanarak, çalışarak ve korkusuzca çıktıklarında neler başarabileceklerini herkese kanıtlamıştır" ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Doğan, Türk futbolunun genç oyunculara daha fazla şans tanıması gerektiğine dikkat çekerek, "Bu turnuva, Türk futbolunun geleceğini düşünen herkes için bir ders niteliğinde. Avrupa'nın en büyük kulüpleri gençlerine güveniyor, onlara büyük sahnelerin kapısını açıyor. Bizde ise genç yetenekler hala yeterince şans bulamıyor. Bunun değişmesi gerekiyor. Trabzonspor, bu değişimin öncüsü olmaya kararlı ve bu turnuva, doğru yolda olduğumuzun kanıtıdır" şeklinde konuştu.

Türk futbolunun geleceğiyle ilgili mesajlar da veren bordo-mavili kulübün başkanı, "Futbolda gerçek devrimler, kağıt üstünde değil, sahada yapılır. Trabzonspor olarak bu devrimi çoktan başlattığımızı herkese ispatlamış olmaktan memnuniyet duyuyoruz" cümlelerine yer verdi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.