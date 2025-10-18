Haberler

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: '3 Puan Yarışta Kalmak İçin Önemli'

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek 3 puan alan Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, bu galibiyetin takımlarının yarış içinde kalmaları açısından kritik önem taşıdığını söyledi.

Trendyol Süper Lig'inin 9. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, kazandıkları 3 puanın yarışın içinde kalmalarında çok önemli olduğunu söyledi.

Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir karşılaşmadan çıktıklarını belirterek, "Üç puan almak hepimiz adına sevindirici." dedi.

Maçın zor olacağını bildiklerini ifade eden Tekke, "Her iki takım açısından oyuncu performanslarının dalgalanması gayet doğal. Oyunun ilk bölümü, özellikle ilk yarının ilk bölümü beklediğimizden çok çok daha olumluydu. 2-1 olana kadar oyunun her şeyinden memnunum. 2-1'den sonra bir telaş ve basit top kayıpları, rakibin yine geçiş yapmasını sağladı. Aslında oyunda gözüktüğü gibi böyle bir üstünlük falan söylemek mümkün değil. İkinci yarı bölüm bölüm hoşuma giden anlar var. Genel hatlarıyla böyle çok olumlu diyebileceğim bir maç değil ama sonuç olarak hepimizi mutlu eden bir şey." diye konuştu.

Genç oyuncuların bazen hata yapmalarının normal olduğunu anlatan Tekke, şunları kaydetti:

"Genel hatlarıyla oyuncularımın performans, istek ve arzuları, özellikle oyunun son bölümündeki 3 puan kazanma arzusu gayet olumlu. Herkesin keyfi yerinde. Düzeltmemiz gereken ve tekrar etmemiz gereken şeyler var. Bugün genel hatlarıyla arka blok performansı 1-2 oyuncuda üst düzeydi. Diğerleri kendi performanslarının altında kaldı. Girenlerin isteği, çabası çok iyi. Muçi'nin oyuna katkısı çok çok iyi. Benjamin'i görmüş olduk birazcık. Bu oyuncular genç oyuncular. Genç oyuncuların oynayarak, tekrar ederek gelişmesi bizim için çok değerli. Böyle değerli puanlar, Trabzonspor'un yarışın içerisinde kalmaya çalışması için çok önemli. Şu ana kadar her şey gayet iyi gidiyor ama bizim her maçımız zor oluyor. Yine haftaya zor bir maç. Dolayısıyla şimdi dinleneceğiz, haftaya hazırlanacağız."

Fatih Tekke, hiçbir oyuncunun kendi kafasına göre hareket edemeyeceğini dile getirerek, "Bunu defalarca söyledim. Eğer ben böyle oynamak istiyorum dediğinde oyuncu, kusura bakmasın yanımda duracak. Onu herkes biliyor, bütün takım biliyor." ifadelerini kullandı.

Tekke, Onuachu'nun kendileri için önemli bir oyuncu olduğunu anlatarak, "Onuachu'da şu ana kadar oynadığının çok daha üstü var. Onuachu'nun genel performansı çok daha iyi olması lazım. Yani biz ona topu attığımız anlarda Onuachu, yüzde 80-100 arasında oranla oynamalı. Onuachu bunu biliyor. Onuachu bizim en değerli oyuncularımızdan biri. Biz ona çok güveniyoruz. Fiziksel olarak iyi olduğu durumda hemen hemen her maçta sahada tutmaya çalışıyorum. Son maçlarda gol atsa da atmasa da önemli değil." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor
