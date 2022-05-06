Trabzonspor taraftarı, Hatay'da sahaya daldı! Uğurcan Çakır'a sarılmak için metrelerce koştu

Geçen hafta Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, Süper Lig'in 36. haftasında Hatayspor ile deplasmanda karşılaştı. Karşılaşma 1-1 sona ererken, bordo-mavili bir taraftarın sahaya daldığı anlar dikkat çekti.

UĞURCAN ÇAKIR'A SARILDI

Trabzonspor'un şampiyonluğu ilan ettiği Antalyaspor maçında son düdüğü beklemeden taraftarların saha girmesi tepki çekmişti. Bu kez Hatay'da bir Trabzonspor taraftarı sahaya girerek Uğurcan Çakır'a sarıldı. Taraftar, güvenlik güçleri tarafından saha dışına çıkarıldı.

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