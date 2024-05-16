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Trabzonspor, RAMS Başakşehir maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular dinamik ısınma ve turnuva çalışmaları yaptı. Takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 18 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde oyuncular, dinamik ısınma gerçekleştirdi.

5'e 2 ile devam eden idmanın son bölümünde ise turnuva yapıldı.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA / Spor

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