Trabzonspor oyuncusu Mehmet Can Aydın'ın sakatlığı tespit edildi

Trabzonspor : "Futbol A Takımımızın son yapılan antrenmanında ağrı hisseden oyuncumuz Mehmet Can Aydın'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ üst adalesinde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuz tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor