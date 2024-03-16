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Trabzonspor oyuncusu Mehmet Can Aydın'ın sakatlığı tespit edildi

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Trabzonspor'un futbol A takımında yer alan Mehmet Can Aydın'ın yapılan antrenmanda yaşadığı ağrı sonucunda yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ üst adalesinde yaralanma tespit edildi. Oyuncunun tedavisi başlatıldı.

Trabzonspor : "Futbol A Takımımızın son yapılan antrenmanında ağrı hisseden oyuncumuz Mehmet Can Aydın'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ üst adalesinde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuz tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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