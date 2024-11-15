Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan, Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, "Hocamızın da ekibimizin de oyuncularımızın da performansını artırması gerekiyor. Trabzonspor'u hak ettiği yere getirmek için savaşmak zorundayız." dedi.

Ertuğrul Doğan, Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı'nda kulübün ekonomik durumu ve yapılan çalışmaları anlattı.

Lige istedikleri gibi başlayamadıklarını belirten Doğan, "Saha sonuçlarından dolayı tüm camiaya karşı mahcubuz. Ama Şenol hocamızla beraber en kısa sürede bu mahcubiyeti gidereceğimize olan inancımız tam." diye konuştu.

Başkanlık görevini 20 aydır sürdürdüğünü anlatan Doğan, ekonomik anlamda önemli işler yaptıklarını, fakat sahada istedikleri seviyede başarı yakalayamadıklarını ifade etti.

Doğan, geçen sene ligi üçüncü bitirdiklerini, bu sene de üst sıralarda tamamlamak istediklerini dile getirdi.

Trabzonspor'un ekonomik anlamda bazı problemleri olduğuna dikkati çeken Doğan, şu değerlendirmede bulundu:

"En önemli sorun, gelir gider dengesizliği. Trabzonspor'un en önemli problemi bu. Bizim şu anda yaklaşık olarak takım maliyetimiz 35 milyon avro seviyelerinde. Buna yıl sonu gelen primler, bonuslar eklendiğinde rakamlar 3 aşağı 5 yukarı değişiyor. Bunun üzerine gelen yüzde 40'a yakın vergi maliyeti var. İşletme giderimiz vesaire baktığımız zaman işin özetinde Trabzonspor'umuz şu anda 45-50 milyon avro seviyesinde bir rakamla geride gelir olarak. Dolayısıyla bir defa, her yıl bu rakamın bulunması lazım. Tabii bunları yaparken üzerine bir de önceki yıllardan gelen ciddi bir borçla biz burayı almıştık. Bu, şehirde her zaman konuşuluyor. Yeri gelmişken bunu burada bir defa daha özetleyeyim. Biz 3 milyar civarında bir borçla almıştık. Sadece 20 aylık sürede gelen faiz 2,2 milyar seviyelerinde filan. Bir de buna yaklaşık olarak 2 sezondan kaynaklı 45-50 milyon avro aralığında artı, yani 2 sezon için konuşuyorum 45-45, 45-50 gibi. Bir de eksideki bakiyeyi kapattık. Hep konuşuluyor, 9 milyar para bulduk ama 'Bu para nerede?' anlamında. Bu para burada."

Doğan, Türkiye Bankalar Birliğinden çıkarak kulübü senede 815 milyon liralık faiz yükünden kurtardıklarını vurgulayarak, "Ama bitti mi, bitmedi. Trabzonspor'un şu saatten sonra önündeki en önemli problem ilk sırada vergi borcu. 2,2 milyar civarında vergi borcu geçen hafta itibarıyla. Bir ay sonra farklı bir rakam dediğimiz zaman insanlar soruyor, 'Ne oldu?' diye. Yaklaşık yüzde 54'ten bu rakamlar faiz yiyor. Sürekli her ay arasında farkların oluşma sebebi de bundan kaynaklanıyor." dedi.

" Trabzonspor'umuzu bir an önce bu dertlerden kurtarmamız lazım"

Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un gelir kalemlerini bir an önce arttırması gerektiğini söyledi.

Kulübün sabit getirisi olması gerektiğini belirten Doğan, yüzde 50'nin üzerinde faiz alan vergi borcundan da kurtulması gerektiğinin altını çizdi.

Doğan, kulübün borçlarının ana sorumlusunun yönetimleri olmadığını ifade ederek, "Bir defa, ben 20 aydır başkanım ve bunun ana sorumlusu da biz değiliz. Ama ben ilk geldiğim günden beri söylüyorum, ben bu borcu ödemeye talibim. Bundan da hiç kaçmadım, bir dakika bile geri adım da atmadım." diye konuştu.

Göreve geldikleri andan itibaren hiç kredi kullanmadan, karşılıksız yaklaşık 9 milyar lirayı kulübün kasasına soktuklarını aktaran Doğan, "Ödemelerimizi de yaptık. Biz bu faiz yüküyle ödeyemeseydik ve bu geçen 2 yılda da gelir gider dengesizliğinden kaynaklı rakamlar, bu rakamların üzerine gelseydi şu anda biz 10 milyarın üzerinde bir borcu konuşuyorduk." ifadelerini kullandı.

Doğan, büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarına bordo-mavili kulübe destekleri dolayısıyla teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Benim, 'Burada bugün başkanlık yapayım, yarın başka bir şey olsun' diye amacım yok. Her gittiğim yerde de söylüyorum, bana o anlamda destek olunmadı ama bu saatten sonra kim başkan olursa olsun ben ona, eski başkan olarak en büyük desteği veren kişi olacağım. Bunu net olarak söyleyeyim. Bu bilinci hep beraber oluşturmamız lazım. Trabzonspor'umuzu bir an önce bu dertlerden, sıkıntılardan kurtarmamız lazım. Hak ettiği yere getirmemiz lazım. Tabii burada en büyük sorumluluk bana ve yönetim kuruluma düşüyor. Çok daha hızlı şekilde projeler geliştirmek durumundayız. Hocamızın da ekibimizin de oyuncularımızın da performansını artırması gerekiyor. Herkesin, bizim de. Dolayısıyla Trabzonspor'u hak ettiği yere getirmek için savaşmak zorundayız."

Kongre süreci

Doğan, önlerinde kongre süreci olduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:

"Çok önemli 3 projemiz var. Arazi üzerine projemiz var, arazi almak için projemiz var. Diğer İstanbul takımlarının yaptığı gibi bizim de bunları bir an önce bünyemize katmamız gerekiyor. Bu konuda sizlerin, tüm belediye başkanlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Bu tek başıma benim ve yönetim kurulumun başarabileceği bir iş değil. Biz bir an önce sizlerin de desteğinizle beraber bu projeleri gerçekleştirip Trabzonspor'u ekonomik özgürlüğüne ulaştırmak istiyoruz. Amacımız, düşüncelerimiz budur."

Altyapıya çok önem verdiklerini belirten Doğan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile protokolünü imzaladıkları Trabzonspor Koleji projesinin de altyapı çalışmaları için önemli bir adım olduğunu sözlerine ekledi.

Öte yandan, Trabzonspor Kolejinin inşa edileceği arsanın temininin Büyükşehir Belediyesince sağlanacağı, yapım masraflarının ise Trabzonspor Kulübü tarafından karşılanacağı bildirildi.