Trabzonspor, Kayseriye'ye gitti Spor Haberleri - Trabzonspor, Kayseriye'ye gitti Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Kayseri'ye gitti. - Trabzonspor, Kayseriye'ye gitti TRABZON - Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Kayseri'ye gitti. Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçı için saat 16.00'da Trabzon'dan, Kayseri'ye hareket etti. Tedavileri süren Dorukhan, Visca ve Peres'in yarı sıra Djaniny de kafilede yer almadı. Trabzonspor'un, Kayseri kafilesinde şu isimler var: "Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan, Larsen, Hugo, Denswill, Bartra, Eren, Siopis, Doğucan, Hamsik, Bardhi, Abdulkadir Ömür, Bakasetas, Lahtimi, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Navi, Trezeguet, Umut, Gomez." Spor Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökmen Şahin Trabzonspor Kayserispor Kayseri Spor Haberler

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