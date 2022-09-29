Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü Spor Haberleri Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8'nci haftasında 1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8'nci haftasında 1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenmanda ayak tenisi oynandığı belirtildi. Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla Kayseri'ye gidecek. Spor Kaynak: AA / Selçuk Kılıç Kayserispor Trabzonspor Spor Haberler

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