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Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8'nci haftasında 1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8'nci haftasında 1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenmanda ayak tenisi oynandığı belirtildi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla Kayseri'ye gidecek.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor

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