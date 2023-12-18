Trabzonspor İstanbulspor maçı için İstanbul'a gitti

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda yapacağı maç için İstanbul'a gitti. Oyuncuların hazırlıkları tamamlandı ve takım özel uçakla İstanbul'a hareket etti.

Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Bordo-mavili takımın, İstanbulspor maçı kadrosu da belli oldu. İstanbul'a giden kafilede kamp kadrosu ise şu şekilde:

"Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Stefano Denswil, Rayyan Baniya, Hüseyin Türkmen, Mehmet Can Aydın, Eren Elmalı, Jens Stryger Larsen, Dimitris Kourbelis, Batista Mendy, Berat Özdemir, Umut Güneş, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Kerem Şen, Enis Bardhi, Edin Visca, Mahmoud Trezeguet, Tonio Teklic, Paul Onuachu, Enis Destan" - TRABZON