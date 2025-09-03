Trabzonspor, Gloria Pre-Season Games 2025'te Esenler Erokspor'u Yendi
Antalya'da düzenlenen Gloria Pre-Season Games 2025 turnuvasında Trabzonspor, Esenler Erokspor'u 66-64 mağlup ederek galibiyet elde etti. Turnuvada yarın Zenit-Beşiktaş GAİN ve Türk Telekom-Lokomotiv Kuban karşılaşmaları oynanacak.
Antalya'da düzenlenen "Gloria Pre-Season Games 2025" basketbol turnuvasında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor, Esenler Erokspor'u 66-64 yendi.
Mücadelenin ilk çeyreğini 19-17 üstün tamamlayan Trabzon temsilcisi, devre arasına 34-30 önde girdi.
Karşılaşmanın üçüncü çeyreğini 53-52 üstün geçen Trabzonspor, maçı 66-64 kazandı.
Smart Casual Event organizatörlüğünde Gloria Sports Arena'nın ev sahipliğindeki turnuvada yarın Zenit- Beşiktaş GAİN ve Türk Telekom- Lokomotiv Kuban maçları yapılacak.
Toplam 15 karşılaşmadan oluşan Gloria Pre-Season Games 2025, 14 Eylül Pazar günü sona erecek.
Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor