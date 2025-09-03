Haberler

Trabzonspor, Gloria Pre-Season Games 2025'te Esenler Erokspor'u Yendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da düzenlenen Gloria Pre-Season Games 2025 turnuvasında Trabzonspor, Esenler Erokspor'u 66-64 mağlup ederek galibiyet elde etti. Turnuvada yarın Zenit-Beşiktaş GAİN ve Türk Telekom-Lokomotiv Kuban karşılaşmaları oynanacak.

Antalya'da düzenlenen "Gloria Pre-Season Games 2025" basketbol turnuvasında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor, Esenler Erokspor'u 66-64 yendi.

Mücadelenin ilk çeyreğini 19-17 üstün tamamlayan Trabzon temsilcisi, devre arasına 34-30 önde girdi.

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğini 53-52 üstün geçen Trabzonspor, maçı 66-64 kazandı.

Smart Casual Event organizatörlüğünde Gloria Sports Arena'nın ev sahipliğindeki turnuvada yarın Zenit- Beşiktaş GAİN ve Türk Telekom- Lokomotiv Kuban maçları yapılacak.

Toplam 15 karşılaşmadan oluşan Gloria Pre-Season Games 2025, 14 Eylül Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
Fenerbahçe'de giden gidene! Taraftarın sevgilisi de takımdan ayrıldı

Taraftarın sevgilisi de takımdan yollandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalması için her şey yapılıyor! Galatasaray'dan bomba Barış Alper kararı

Galatasaray'dan bomba Barış Alper kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.