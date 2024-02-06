Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı için hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanın ardından takım yarın Ankara'ya gidecek.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 8 Şubat Perşembe günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan idmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.
Trabzonspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra maç için Ankara'ya gidecek.