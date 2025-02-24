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Trabzonspor, maçlarını Vincic'in yönetmesi için TFF'den talepte bulundu

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Trabzonspor Kulübü, Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynayacakları karşılaşmaları Sloven hakem Slavko Vincic'in yönetmesini talep etti. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada kararın futbolun adaletini korumak, rekabetin eşit ve adil şartlarda sürdürülmesini sağlamak amacıyla alınması gerektiği belirtildi.

Trabzonspor Kulübü, Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray ile yapacakları maçları Sloven hakem Slavko Vincic'in yönetmesini talep etti.

Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray Maçları İçin Sloven Hakem Talep Etti

"TÜM PAYDAŞLARIN ORTAK SORUMLULUĞUDUR"

Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolun adaletini korumak, rekabetin eşit ve adil şartlarda sürdürülmesini sağlamak, sporun ruhuna uygun bir şekilde sahada emeğin karşılığının verilmesini temin etmek, tüm paydaşların ortak sorumluluğudur." denildi.

Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray Maçları İçin Sloven Hakem Talep Etti

"VİNCİC'İN GÖREV ALMASINI TALEP EDİYORUZ"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bu doğrultuda kritik karşılaşmalarda maçın sonucuna doğrudan etki edebilecek hataların önüne geçmek adına, deplasmanda oynayacağımız Fenerbahçe ve evimizde oynayacağımız Galatasaray maçlarında tecrübeli ve en önemlisi hakkaniyetli bir yönetim sergileyeceğine inandığımız Slavko Vincic'in görev almasını talep ediyoruz. Türkiye Futbol Federasyonunu, futbolun adil yönetilmesi adına gerekli adımları atmaya ve bu kritik mücadelelerin, sporun ruhuna uygun bir şekilde yönetilmesini sağlamak için sorumluluk almaya davet ediyoruz."

Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray Maçları İçin Sloven Hakem Talep Etti

BEŞİKTAŞ DA AYNI TALEPTE BULUNMUŞTU

Daha önce Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynayacakları maçlarda Slavko Vincic'in görev almasını istediklerini söylemişti. Adalı, "Federasyon şimdiden gerekli girişimlerini yapsın" demişti.

Trabzonspor, maçlarını Vincic'in yönetmesi için TFF'den talepte bulundu
Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBlackened:

Adam çat çat gerekli yerde kartını kimseden çekinmeden iki takıma da çıkardı, kendini yere atana bakmadı bile. Şu maçı Morinho pisirikligi olmasa ve fener kazansa Gs ortalığı yangın yerine cevirirdi bir şekilde. Çünkü bu şekilde hakem yönetimi sadece ve sadece gsyi rahatsız eder. O yüzden şiddetle itiraz ettiler!

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Haber YorumlarıMurat Vural:

Ali Koç un güdümündeki TFF getirdiği yabancı hakemle artık Türkiye'de güvenilir bir Türk hakemi olmadığını herkese açıkça ilan etmiş oldular. Artık Türkiye'de futbol tamamen mafyavari karanlık kişilerin eline geçmiştir . Anadolu takımlarına tavsiyem Rizespor ve Adana Demirsporun uğradığı haksızlığın kendilerinde yapılmaması için hiçbir Anadolu takımları bundan sonra Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarına asla çıkmamaları gerekiyor cezası ne olursa olsun .TFF nın yaptığı resmen 85 milyona hakarettir

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Haber Yorumlarız7p6m8qmbq:

en sonunda maç izleyecek seyirci bulamayacaksınız. Türk futbolunu tezil etmeye devam edin. maymun ettiniz insanları

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