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Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 18 Mayıs Perşembe günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 18 Mayıs Perşembe günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, ısınma ve koordinasyon çalışmasının ardından çift kale maç oynandı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor

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