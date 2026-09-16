Trabzonspor’da 53 sezonda 63. teknik adam değişikliği

Trabzonspor, Süper Lig'de mücadele ettiği 53 sezonda 63. kez teknik adam değişikliğine giderken, anlaşmaya vardığı Alman çalıştırıcı Thomas Reis bordo-mavili takımın 37. farklı teknik adamı oldu. Reis, Karadeniz ekibini çalıştıran 4. Alman teknik direktör olarak kulüp tarihindeki yerini aldı.

Süper Lig'e 1974-1975 sezonunda çıkan Trabzonspor, bugüne kadar farklı dönemlerde 37 teknik adamla çalıştı. Bordo-mavili takımda görev yapan yerli isimlerin 13'ü Trabzonlu teknik adamlardan oluştu.

13 yabancı teknik adam görev yaptı

Thomas Reis'in göreve gelmesiyle birlikte Trabzonspor'un başında görev yapan yabancı teknik adam sayısı da 13'e ulaştı. Karadeniz ekibinde 3 Belçikalı, 4 Alman, 2 İngiliz, 1 Brezilyalı, 1 Bosna Hersekli, 1 Gürcü ve 1 Hırvat teknik direktör görev aldı.

Kulüp tarihinin en uzun süre görev yapan teknik adamı ise toplam 11 sezon takımın başında bulunan Ahmet Suat Özyazıcı oldu. En kısa süre görev yapan isimlerden biri ise Trabzonspor'un başında 3 hafta kalan Alman çalıştırıcı Werner Biskup olarak öne çıktı.

Şampiyon teknik adamlar

Trabzonspor'da şampiyonluk yaşayan teknik adamlar Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer ve Abdullah Avcı oldu. Bordo-mavili takımda önemli iz bırakan isimlerden biri de Şenol Güneş oldu. Güneş döneminde Trabzonspor, Süper Lig'de 3 kez ligi ikinci sırada tamamlarken, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

Gidip dönenler

Trabzonspor tarihinde görev yaptıktan sonra ayrılan ve daha sonraki dönemlerde yeniden takımın başına geçen teknik adamlar da bulunuyor. Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer, Şenol Güneş, Ziya Doğan, Ersun Yanal, Hami Mandıralı, Urbain Braems, Vahid Halilhodzic ve Abdullah Avcı farklı dönemlerde Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra yeniden bordo-mavili takımın başında görev yaptı.

Trabzonspor'u çalıştıran 37 farklı teknik adam

Trabzonspor'un 53 yıllık Süper Lig serüveninde görev yapan 37 farklı teknik adam şöyle:

"Ahmet Suat Özyazıcı, Şükrü Ersoy, Özkan Sümer, İlyas Akçay, Jürgen Sundermann, Metin Türel, Werner Biskup, Şenol Güneş, Urbain Braems, Georges Leekens, Yılmaz Vural, Ali Kemal Denizci, Gordon Milne, Giray Bulak, Sadi Tekelioğlu, Hans-Peter Briegel, Samet Aybaba, Turgay Semercioğlu, Ziya Doğan, Vahid Halilhodzic, Sebastiao Lazaroni, Ersun Yanal, Ahmet Özen, Hugo Broos, Tolunay Kafkas, Mustafa Reşit Akçay, Hami Mandıralı, Şota Arveladze, Rıza Çalımbay, Ünal Karaman, Hüseyin Çimşir, Eddie Newton, Abdullah Avcı, Orhan Ak, Nenad Bjelica, Fatih Tekke ve Thomas Reis."

Geçiş dönemlerinde ise İhsan Derelioğlu, Taner Yılmaz ve Orhan Çıkrıkçı takımın başında görev alan isimler arasında yer aldı.

Reis, 4. Alman çalıştırıcı

Thomas Reis'in göreve gelmesiyle birlikte Trabzonspor tarihinde görev yapan Alman teknik adam sayısı da 4'e yükseldi. Bordo-mavili takım daha önce Jürgen Sundermann, Werner Biskup ve Hans-Peter Briegel ile çalıştı. Reis, bu üç ismin ardından Trabzonspor'un başına geçen 4. Alman teknik adam olarak kayıtlara geçti.

Ertuğrul Doğan döneminde 6. teknik adam

Trabzonspor'da Fatih Tekke döneminin sona ermesinin ardından Thomas Reis'in göreve gelmesiyle birlikte Başkan Ertuğrul Doğan döneminde görev yapan farklı teknik adam sayısı 6'ya yükselecek. Doğan döneminde daha önce Orhan Ak, Nenad Bjelica, Abdullah Avcı, Şenol Güneş ve Fatih Tekke görev yaptı. Abdullah Avcı'nın iki ayrı dönemi nedeniyle Thomas Reis, Doğan döneminin 6. teknik adam değişikliğinde göreve gelecek. Geçiş döneminde ise Hüseyin Çimşir görev yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı