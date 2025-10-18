Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u 2-1 ile Geçti

Haberler

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Çaykur Rizespor, evinde Trabzonspor ile karşılaştı. İlk yarıda 2 golle öne geçen Trabzonspor, maçı 2-1 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

Mehmet Can PEÇE/RİZE,

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Candaş Elbil, Mehmet Akıncık

Çaykur Rizespor : Fofafa, Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Laçi, Papanikolaou, Rak-Sakyi(Dk. 81 Mihaila), Buljubasic(Dk. 62 Taylan), Emrecan(Dk. 67 Augusto), Jurecka(Dk. 67 Sowe)

Trabzonspor : Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa(Dk. 75 Arif), Okay(Benjamin), Jabol, Olaigbe(Dk.75 Muçi), Oulai(Dk. 62 Zubkov), Felipe Augusto(Dk. 84 Baniya), Onuachu

GOLLER: Dk. 27 Sakyi, (Çaykur Rizespor ) - Dk. 2 Agusto, Dk. 19 Onuachu, ( Trabzonspor )

SARI KARTLAR: Laci, Emrecan, Jurecka, (Çaykur Rizespor )

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Çaykur Rizespor evinde Trabzonspor'u konuk etti. Karşılaşma Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

2'nci dakikada konuk ekip öne geçti. Olaigbe'nin sol kanattan ceza sahasına yerden gönderdiği topu ceza sahası sağında önünde bulan Agusto'nun ayak içiyle kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 0-1.

19'uncu dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Trabzonspor'da sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta topun başına geçen Oulai'nin kale sahasına havadan gönderdiği topu, Onuachu kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 0-2.

27'nci dakikada Çaykur Rizespor farkı 1'e indirdi. Savunmanın hatasında topu kapan Sakyi, ceza sahasına sürükleyip kaleciyi geçerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.

İlk yarı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

56'ncı dakikada Çaykur Rizesporlu Laçi'nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa ön direkte dokunan Jurecka'nın şutunda top kaleci Onana'da kaldı.

58'inci dakikada Çaykur Rizespor'da Hojer'in sol köşe gönderinden ceza sahasına gönderdiği topa yükselip kafa vuran Jurecka'nın şutunda top üstten dışarı çıktı.

64'üncü dakikada Çaykur Rizepsor sağ kanattan kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Taha'nın ceza sahasına havadan gönderdiği topa yükselen Emrecan'ın kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

70'inci dakikada rakip savunmadan dönen topu ceza sahası önünde kontrol eden Taylan'ın sürükleyip, kaleye gönderdiği şutun savunmadan sekti. Seken topa kale sahası önünde sahip olan Taha'nın şutu direkten oyun alanına geri döndü. Dönen topa gelişine vuran Agusto'nun şutu savunmaya çarpıp dışarı

çıktı.

Karşılaşma Trabzonspor'un 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

