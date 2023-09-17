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Trabzonspor, Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş ile karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada Ante Rebic'in derinlemesine pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Fernandes'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

18. dakikada Salih Uçan'ın pasında penaltı noktasına yakın yerde Uğurcan Çakır, kalesini zamanında terk ederek Cenk Tosun'da önce topa müdahele ederek uzaklaştırdı.

29. dakikada Enis Bardhi'in sol kanattan kale sahası içine ortasında topu iyi takip eden Onuachu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak Mert'in sağından ağalarla buluştu. 1-0

41. dakikada sağ çaprazdan kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Bakasetas, meşin yuvarlağı direkt kaleye gönderdi. Kaleci Mert'in müdahalesi yetersiz kalınca top ağalarla buluştu. 2-0

45. dakikada Mendy'in uzak mesafaden ayağının içiyle vuruşunda üst direğe çarpan top oyun alanına döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Çimen, Deniz Caner Özarlı

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Mendy, Bakasetas, Bardhi, Abdulkadir Ömür, Vısca, Onuachu

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Berat Özdemir, Umut Bozok, Fountas, Larsen, Denswill, Trezeguet, Göktan Gürpüz, Tekliç, Enis Destan,

Teknik Direktör: Nenad Bjelica

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Colley, Necip Uysal, Onur Bulut, Salih Uçan, Hadziaahmetovic, Ante Rebic, Fernandes, Rashica, Cenk Tosun

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Aboubakar, Chamberlain, Ghezzal, Demir Ege Tıknaz, Zaiuntdinov, Masuaku, Bailly, Muleku, Onana

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Onuachu (dk. 29), Bakasetas (dk. 41) (Trabzonspor) - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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