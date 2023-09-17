Trabzonspor, Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş ile karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada Ante Rebic'in derinlemesine pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Fernandes'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
18. dakikada Salih Uçan'ın pasında penaltı noktasına yakın yerde Uğurcan Çakır, kalesini zamanında terk ederek Cenk Tosun'da önce topa müdahele ederek uzaklaştırdı.
29. dakikada Enis Bardhi'in sol kanattan kale sahası içine ortasında topu iyi takip eden Onuachu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak Mert'in sağından ağalarla buluştu. 1-0
41. dakikada sağ çaprazdan kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Bakasetas, meşin yuvarlağı direkt kaleye gönderdi. Kaleci Mert'in müdahalesi yetersiz kalınca top ağalarla buluştu. 2-0
45. dakikada Mendy'in uzak mesafaden ayağının içiyle vuruşunda üst direğe çarpan top oyun alanına döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Çimen, Deniz Caner Özarlı
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Mendy, Bakasetas, Bardhi, Abdulkadir Ömür, Vısca, Onuachu
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Berat Özdemir, Umut Bozok, Fountas, Larsen, Denswill, Trezeguet, Göktan Gürpüz, Tekliç, Enis Destan,
Teknik Direktör: Nenad Bjelica
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Colley, Necip Uysal, Onur Bulut, Salih Uçan, Hadziaahmetovic, Ante Rebic, Fernandes, Rashica, Cenk Tosun
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Aboubakar, Chamberlain, Ghezzal, Demir Ege Tıknaz, Zaiuntdinov, Masuaku, Bailly, Muleku, Onana
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Onuachu (dk. 29), Bakasetas (dk. 41) (Trabzonspor) - TRABZON