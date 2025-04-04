Trabzonspor Başkan Yardımcısı'ndan Hakem Atamasına Sert Tepki

Trabzonspor Kulüp Başkan Yardımcısı Taner Fikret Saral, Fenerbahçe maçına FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen'in atanmasını eleştirerek, "Fenerbahçeliliği sabit, bir taraftan Mourinho hayranı diğer taraftan da Mourinho tarafından 'en sevdiğim hakem' iltifatıyla şereflendirilen Mehmet Türkmen, hafta sonu oynayacağımız Fenerbahçe maçına atanarak bilinçli bir şekilde 'meydan okuma' yapılmıştır" dedi.

Trabzonspor Kulüp Başkan Yardımcısı Taner Fikret Saral, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Fenerbahçe müsabakasına hakem Mehmet Türkmen'in atanmasını eleştirdi. Mehmet Türkmen'in bu hafta ile birlikte bordo-mavili takımın 6. maçını yöneteceğini belirten Saral, "Cihan Aydın 4 maç, Zorbay Küçük 4 maç, Ali Şansalan 3 maç, Kadir Sağlam 2 maçımızı yönetti. Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasına yabancı hakem atanmasının ardından, 24 Şubat 2025 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulunarak yabancı hakem talebimizi iletmiştik. Bu meşru ve gerekçeli başvurumuz cevapsız bırakılmıştır. Yetmezmiş gibi şimdi de kurulan bu düzeneğin merkezinde yer alan, Fenerbahçeliliği sabit, bir taraftan Mourinho hayranı diğer taraftan da Mourinho tarafından 'en sevdiğim hakem' iltifatıyla şereflendirilen Mehmet Türkmen, hafta sonu oynayacağımız Fenerbahçe maçına atanarak bilinçli bir şekilde 'meydan okuma' yapılmıştır. Kaldı ki daha iki hafta önce Başakşehir maçında verdiği 'uyduruk penaltı' hala tazeliğini korurken söz konusu atama gerçekleştirilmiştir. Trabzonspor bu ülkenin futbol vicdanıdır. Haksızlığa ve adaletsizliğe asla boyun eğmeyecektir" ifadelerini kullandı. - TRABZON