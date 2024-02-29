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Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde RAMS Başakşehir ile oynanan maçta forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise teknik ısınma, koordinasyon ve 5'e 2 pas çalışmasının ardından dayanıklılık, şut idmanı gerçekleştirdi. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi. Trabzonspor'da oyuncular yarını izinli geçirecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde RAMS Başakşehir ile oynanan maçta forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise teknik ısınma, koordinasyon ve 5'e 2 pas çalışmasının ardından dayanıklılık, şut idmanı gerçekleştirdi. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Trabzonspor'da oyuncular yarını izinli geçirecek.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Türkiye Kupası Trabzonspor Ali Yılmaz Başakşehir Spor Güncel Haberler

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