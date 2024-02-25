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Trabzonspor, Adana Demirspor'u mağlup ederek hedefine bir adım daha yaklaştı

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Trabzonspor'un hücum oyuncusu Mahmoud Trezeguet, Adana Demirspor karşısında alınan galibiyetin önemini vurgulayarak, sezon sonuna kadar kazanmaya devam edeceklerini söyledi. Trezeguet, takımın performansının çok iyi olduğunu belirtti ve Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçına odaklanacaklarını ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Yukatel Adana Demirspor'u 1-0 yenen Trabzonspor'da hücum oyuncusu Mahmoud Trezeguet, "Hedefimize bakacak olursak bütün maçlara kazanmak için çıkıyoruz, sezon sonuna kadar da böyle devam edeceğiz." dedi.

Trezeguet, Papara Park'ta oynanan maçın ardından gazetecilere, Adana Demirspor karşısında aldıkları galibiyet için şükrettiğini söyledi.

Takım olarak performanslarının çok iyi olduğunu belirten Trezeguet, böyle devam etmek istediklerini dile getirdi.

Mısırlı hücum oyuncusu, Trabzonspor'un büyük bir kulüp olduğunu vurgulayarak, "Bütün oyuncular elinden gelenin en iyisini veriyor. Trabzonspor büyük bir kulüp ve herkesin bunu bilmesi gerekiyor. Bunun için oynuyoruz. Hedefimize bakacak olursak bütün maçlara kazanmak için çıkıyoruz, sezon sonuna kadar da böyle devam edeceğiz." diye konuştu.

Trezeguet, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında 28 Şubat Çarşamba günü RAMS Başakşehir FK ile yapacakları maça değinerek, "Bütün herkesin mücadelesiyle inancıyla bu maça katılması gerekiyor. Daha sonra Alanya maçına odaklanacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

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